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Colapsó histórica catedral: las impactantes imágenes del sismo de 7,4 en Colombia

La catedral Basílica Metropolitana de Manizales es una de las más altas de América Latina y una de las más emblemáticas de Colombia

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 08:39 -
  • Agencia EFE
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Al menos seis aeropuertos de Colombia y cientos de estructuras sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

 Fotos: Ernesto Guzmán / EFE
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“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil en un comunicado. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

 Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

 Ernesto Guzmán / EFE
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El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

 Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

 Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

 Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

 Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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Personas esperan frente a la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

 Foto: STR / EFE
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Personas evacuan edificios tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán

 Foto: Ernesto Guzmán / EFE
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Vehículo dañado en Cali por el terremoto.

Foto: Ernesto Guzman / EFE
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Personas evacuan edificios tras un fuerte temblor este lunes, en Bogotá (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Foto: Carlos Ortega / EFE
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Personas evacuan edificios tras un fuerte temblor este lunes, en Bogotá (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Foto: Carlos Ortega / EFE
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Personas evacuan edificios tras un fuerte temblor este lunes, en Bogotá (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

 Foto: Carlos Ortega / EFE
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Personas evacuan con sus mascotas tras un fuerte temblor este lunes, en Bogotá (Colombia). Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
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Personas son evacuadas de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.

Foto: EFE
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