Diputados proponen crear un bachillerato técnico en turismo sostenible

Tegucigalpa, Honduras

Entre los conocimientos que recibirían los estudiantes figuran la gestión de destinos, guía turística, ecoturismo , conservación del patrimonio, emprendimiento y atención a los visitantes.

La propuesta plantea que la Secretaría de Educación diseñe e implemente esta nueva carrera de educación media, con el propósito de formar jóvenes en distintas áreas vinculadas con la actividad turística.

Los diputados de Libertad y Refundación (Libre), Melvin Martínez y Marcelo Vaquero, presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto para crear el Bachillerato Técnico Profesional en Turismo Sostenible en Honduras .

Los diputados consideran que Honduras tiene un amplio potencial turístico por su biodiversidad, patrimonio arqueológico, riqueza cultural y ubicación geográfica. Sin embargo, señalan que es necesario fortalecer la formación del talento humano.

El proyecto busca complementar el actual Bachillerato Técnico Profesional en Administración Hotelera, al considerar que el turismo requiere conocimientos que vayan más allá de la operación de hoteles y restaurantes.

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La nueva carrera incluiría áreas como turismo de aventura, agroturismo, turismo comunitario, turismo cultural, turismo religioso y turismo de convenciones. También contemplaría diseño de rutas y sostenibilidad ambiental.

Los estudiantes recibirían además formación en marketing digital, promoción turística, sistemas de reservas, administración de MIPYMES, emprendimiento e inglés técnico para atender a visitantes extranjeros.

La iniciativa establece que la Secretaría de Educación tendrá un plazo máximo de 120 días, después de la publicación del decreto, para elaborar la malla curricular, los perfiles de egreso y los planes de estudio.

El diseño deberá coordinarse con el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, con el objetivo de adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral.

De aprobarse, la carrera comenzaría a implementarse de manera progresiva a partir del año lectivo 2027, priorizando centros educativos de municipios con vocación turística, entre ellos zonas de Islas de la Bahía, el norte, el occidente, la zona sur y la Ruta Lenca.