Roatán apuesta por turismo sostenible inspirado en Galápagos

Roatán, Honduras.

En un contexto donde los destinos insulares enfrentan el desafío de crecer sin comprometer su riqueza natural, Roatán da un paso firme hacia un modelo turístico más sostenible, tomando como referencia una de las experiencias más exitosas del mundo: las Islas Galápagos. Este fue el eje central del Desayuno Empresarial y Mesa de Trabajo “Claves para un turismo insular competitivo y sostenible”, desarrollado en el marco de la XXXVIII Jornada de Actualización Tecnológica 2026 de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), una plataforma académica orientada a generar propuestas y soluciones innovadoras para los desafíos del país. El encuentro fue impulsado de manera conjunta con RECO, empresa socialmente responsable (ESR), que comparte con la UTH una visión centrada en el bienestar de la comunidad y el desarrollo sostenible, consolidando así una alianza estratégica que apuesta por la transformación positiva de los territorios. La jornada contó con la participación de Ángel Guillermo Félix Mendoza, rector de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, quien compartió la experiencia de Galápagos como un modelo internacional de equilibrio entre conservación y desarrollo. Asimismo, el encuentro reunió a una destacada representación multisectorial, incluyendo a la Universidad Tecnológica de Honduras, RECO, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Banco de Occidente (BICA), Próspera, Roatán Marine Park, la Cámara Nacional de Turismo de Roatán y la Municipalidad de Roatán, así como representantes del sector hotelero, restaurantes, patronatos, educación, Secretaría de Trabajo y fuerzas vivas de la isla.

Un destino en crecimiento... con desafíos urgentes

Durante su intervención, se destacó que Roatán se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Honduras, gracias a su posicionamiento internacional y su creciente atractivo turístico. Sin embargo, este crecimiento acelerado también ha generado señales de alerta:• Presión sobre los ecosistemas • Sobrecarga turística en temporadas altas • Dependencia económica del turismo • Riesgos asociados al cambio climático, como el blanqueamiento de corales “El mayor riesgo de los destinos insulares es morir de éxito”, fue una de las reflexiones clave, al evidenciar que un crecimiento sin planificación puede deteriorar la experiencia turística y reducir el valor del destino a largo plazo.

Galápagos: un modelo que marca la ruta

El caso de las Islas Galápagos demuestra que es posible alcanzar un turismo de alto valor mediante un enfoque basado en: • Control de ingreso de visitantes

• Zonas delimitadas y reguladas

• Acompañamiento obligatorio de guías

• Normativas ambientales estrictas Este modelo ha permitido posicionar a Galápagos como un destino de prestigio internacional, con altos estándares de sostenibilidad, aunque también implica desafíos como costos elevados y capacidad limitada.

La academia como motor del cambio

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el papel estratégico de la academia en la transformación del turismo. La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López ha liderado iniciativas innovadoras en Galápagos, incluyendo: • Modelos predictivos para anticipar sequías

• Sensores inteligentes para el monitoreo hídrico

• Uso de inteligencia artificial para la gestión de recursos turísticos

• Sistemas de información territorial para la toma de decisiones Estas herramientas permiten avanzar hacia un turismo basado en datos, resiliente y adaptado al cambio climático.

Oportunidades para transformar el futuro de Roatán

El encuentro dejó claro que Roatán tiene el potencial de evolucionar hacia un modelo sostenible si se articulan esfuerzos entre los sectores público, privado y académico. Entre las principales oportunidades destacan: • Creación de observatorios turísticos con respaldo académico

• Implementación de sistemas inteligentes (IA y Big Data)

• Impulso al emprendimiento local sostenible

• Programas de educación y sensibilización ambiental

• Transición hacia energías renovables y economía circular Asimismo, se subrayó la importancia de promover una gobernanza colaborativa mediante mesas interinstitucionales que permitan cocrear políticas públicas orientadas a la sostenibilidad.

Un llamado a la acción con visión de continuidad