Países del Triángulo Norte impulsan agenda energética

Tegucigalpa, Honduras.

El HUGE Business and Investment Council (ThinkHUGE) realizó en Tegucigalpa el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte, que reunió a altos funcionarios gubernamentales, reguladores del sector energético, instituciones de financiamiento para el desarrollo y líderes del sector privado. El objetivo fue avanzar en una agenda energética coordinada para Honduras, El Salvador y Guatemala, orientada a fortalecer los lazos comerciales con Estados Unidos y generar más y mejores empleos. El foro abordó las crecientes necesidades energéticas de la región ante el aumento de la demanda, impulsada por el friendshoring, la manufactura avanzada, los servicios digitales y las industrias intensivas en datos. Las discusiones se centraron en fortalecer la coordinación regional, mejorar las condiciones para la inversión y alinear la planificación energética con el crecimiento industrial proyectado.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó como orador principal y destacó la importancia estratégica de la cooperación energética para el futuro económico de la región. "Estamos trabajando, preparando una ley, la vamos a presentar en el Congreso Nacional para que se pueda aprobar y que eso nos abra las puertas al sector energético en Honduras", indicó el mandatario. Y agregó: "Hablando del sector energético hemos postergado la licitación de 1,500 megavatios para poder tener las ideas, las bases más claras, que sea con oportunidades para todos".

Desafíos

El encuentro contó con la participación de autoridades clave del sector energético regional, entre ellas Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía de Guatemala; Eduardo Oviedo, director de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) de Honduras; y Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, entre otros líderes regionales e internacionales. “La capacidad de la región para atraer inversión de largo plazo depende cada vez más del desempeño y la confiabilidad de sus sistemas energéticos. Las empresas interesadas en trasladar sus plantas a la región nos indican que requieren al menos 3 gigavatios de energía adicional a la capacidad instalada existente en la región para los próximos tres años”, afirmó Juan José Daboub, presidente de HUGE. “Este foro busca alinear prioridades de política pública, infraestructura y financiamiento para impulsar proyectos viables hacia su ejecución”. Los participantes destacaron que, a pesar de las inversiones en generación y transmisión realizadas durante la última década, persisten brechas en la planificación, incertidumbre regulatoria y una coordinación transfronteriza desigual, factores que limitan la escala de la inversión y la eficiencia del sistema. Las discusiones se centraron en medidas prácticas para abordar estos desafíos, entre ellas el avance de una hoja de ruta energética regional alineada con la demanda industrial y digital, el fortalecimiento de mecanismos de integración como el Mercado Eléctrico Regional (MER/SIEPAC) y el refuerzo de la estabilidad regulatoria para sostener la confianza de los inversionistas a lo largo de los ciclos políticos.

Acciones clave