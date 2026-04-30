Fechas, horarios y formato: así se jugarán las triangulares del Torneo Clausura 2026

La Liga Nacional de Honduras definió este mismo jueves los días y horarios de los partidos de las triangulares del Torneo Clausura 2026 para conocer a los finalistas que disputarán el título del fútbol hondureño Tras la dramática finalización de la jornada 22 que significó el cierre de las vueltas regulares del campeonato donde el Victoria descendió a la Segunda División, las triangulares quedaron definidas. El Grupo A estará conformado por Real España, Olimpia y Marathón, siendo el 'grupo de la muerte', mientras que el Grupo B chocarán Motagua, Génesis PN y Olancho FC luego del sorteo realizado tras la finalización de la jornada 22.

¿CÓMO SE JUGARÁN LAS TRIANGULARES?

Para la segunda fase del Torneo Clausura 2026, cada equipo jugará 4 partidos, 2 como local y 2 de visita. Los juegos de las triangulares serán de la siguiente forma. Y todo comienza el fin de semana. El domingo 3 de mayo a partir de las 3.30 de la tarde, Marathón y Real España arrancarán con la actividad de las triangulares. Un clásico sampedrano que se jugará en el estadio Yankel Rosenthal. Luego, a las 6.15 PM se enfrentarán Génesis PN y Motagua. La jornada 2 quedó definida para el miércoles 6 de mayo con los partidos Olancho FC vs Génesis PN a las 6.00 PM y el clásico nacional Olimpia vs Marathón a las 8.15 PM. Para la tercera fecha, el sábado 9 de mayo, Motagua recibirá al Olancho FC a las 6.00 PM y Real España hará lo mismo contra el Olimpia a las 8.15 PM.

En la cuarta jornada, el martes 12 de mayo, se invierten los papeles, los Potros jugarán en casa ante el Ciclón Azul a las 6.00 PM y el León va ante la Máquina en el estadio Nacional Chelato Uclés a las 8.15 PM. Génesis PN y Olancho FC se medirán en la quinta jornada el viernes 15 de mayo a las 3.45 PM y ese mismo día jugarán Marathón y Olimpia a las 8.15 PM. El cierre de las triangulares será el lunes 18 de mayo comenzando a las 6.00 PM con el duelo Motagua vs Génesis y siguiendo con el Real España vs Marathón a las 8.15 PM.

ASÍ SE DEFINEN A LOS FINALISTAS

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente. PRIMERO: Si los equipos 1 y 2 de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase 2: Triangulares. SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2. TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios: A: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares. B: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases). C: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases). D: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases). E: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros: Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto. Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos. F: Sorteo efectuado por la Liga Nacional.

DÍAS Y HORARIOS DE LAS TRIANGULARES: