Choloma sale vivo del Olímpico: ¡vence al Marathón y se queda en Primera!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se quedan! Lo sufrieron, lo lucharon y lo lograron. El CD Choloma, de la mano de Carlos "Chato" Padilla hizo sus deberes y este jueves 30 de abril venció por la mínima al Marathón en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, resultado con el cual continúa su camino en Primera. Llegaron al Clausura 2026 con tan solo 11 puntos y con su permanencia en la cuerda floja tras un desastroso regreso en 2025. Poco a poco fueron demostrando una renovada imagen e incluso pelearon hasta la última jornada por meterse a los puestos en las triangulares. Choloma vino de menos a más en la presente temporada. Tuvieron que pasar siete jornadas para conseguir su primer triunfo y fue clave, ya que lo hicieron ante su rival directo en la pelea por el no descenso: el Victoria. En aquel partido, los cholomeños llegaban con tres derrotas y tres empates.

Choloma vino de menos a más en la presente temporada. Tuvieron que pasar siete jornadas para conseguir su primer triunfo y fue clave, ya que lo hicieron ante su rival directo en la pelea por el no descenso: el Victoria. En aquel partido, los cholomeños llegaban con tres derrotas y tres empates. Luego fueron sumando puntos claves durante el transcurso del Clausura 2026. Empates ante Marathón (0-0), Juticalpa FC (1-1) y triunfos ante UPNFM (1-2), Platense (1-0), Real España (3-2), Victoria (2-5) y finalmente en esta fecha 22 ante el Marathón (0-1). Los maquileros dependían de sí mismos para asegurar la permanencia y cumplieron con su prueba. Un tanto de Marco Aceituno (56'), su goleador durante el Clausura 2026, fue suficiente para tumbar al Monstruo Verde en San Pedro Sula, y que más: darle la estancia por una campaña más. De la mano del "Chato" Padilla, Choloma se queda un año más en la Primera División del fútbol hondureño y manda a Segunda al Victoria, que sufrió una dura derrota ante el Real España (1-2) en su casa, el Estadio Ceibeño. La Jaiba Brava dijo adiós de la forma más cruel. Los "Toros" también estuvieron a las puertas de una clasificación a las triangulares en esta campaña. Lograron alcanzar 23 unidades, pero con el empate del Olancho FC 2-2 ante el Génesis PN, perdieron el cupo por diferencia de goles; los policiales se metieron en el último momento con los mismos 23.

- Tabla acumulada -