Sorteo de las triangulares del Clausura, EN VIVO: formato, hora y dónde verlo

San Pedro Sula, Honduras.

Este proceso tiene su debido formato: El primer lugar irá al grupo A y el segundo al B. Los equipos ubicados en las posiciones 3, 4, 5 y 6 serán ubicados en un solo bombo.

Pero un detalle está claro, 5 de los 6 equipos están clasificados para las triangulares, mismas que se definirán en base a un sorteo, pero ¿cuándo se realiza?

La jornada 22 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras es la última de las vueltas regulares y definirá el liderato, además del descendido entre el Victoria y CD Choloma a la segunda división.

Este sorteo se ubicarán tanto en el grupo A como en el Grupo B, iniciando el sorteo con el A, luego el B consecutivamente. Para la fase de las triangulares, cada equipo jugará 4 partidos, 2 como local y 2 de visita. Los juegos de las triangulares serán de la siguiente forma.

El grupo A deberá de disputar sus partidos los días miércoles y sábado y el grupo B los jueves y domingo. Salvo contrario se podrán cambiar los días de la jornada en caso de fuerza mayor.

El calendario de las triangulares se jugará de acuerdo a la tabla de posiciones originada después del sorteo, donde se ubicarán y distribuirán los partidos respectivos.

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.

PRIMERO: Si los equipos 1 y 2 de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase 2: Triangulares.

SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.

TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:

Primero: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.

Segundo: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).

Tercero: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).

Cuarto: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).

Quinto: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros: Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto.Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.

Sexto: Sorteo efectuado por la Liga Nacional.