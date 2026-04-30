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Sorteo de las triangulares del Clausura, EN VIVO: formato, hora y dónde verlo

Este jueves se desarrollará el sorteo del torneo Clausura 2026, en donde se conocerán los grupos y rivales para definir a los finalistas.

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 15:24 -
  • Franklin Martínez
Sorteo de las triangulares del Clausura, EN VIVO: formato, hora y dónde verlo

La Liga Nacional dará a conocer a los grupos de las triangulares del Clausura 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 22 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras es la última de las vueltas regulares y definirá el liderato, además del descendido entre el Victoria y CD Choloma a la segunda división.

Pero un detalle está claro, 5 de los 6 equipos están clasificados para las triangulares, mismas que se definirán en base a un sorteo, pero ¿cuándo se realiza?

Este proceso tiene su debido formato: El primer lugar irá al grupo A y el segundo al B. Los equipos ubicados en las posiciones 3, 4, 5 y 6 serán ubicados en un solo bombo.

¿Por qué las Triangulares serán nuevamente sorteadas? Este es el motivo

Este sorteo se ubicarán tanto en el grupo A como en el Grupo B, iniciando el sorteo con el A, luego el B consecutivamente. Para la fase de las triangulares, cada equipo jugará 4 partidos, 2 como local y 2 de visita. Los juegos de las triangulares serán de la siguiente forma.

El grupo A deberá de disputar sus partidos los días miércoles y sábado y el grupo B los jueves y domingo. Salvo contrario se podrán cambiar los días de la jornada en caso de fuerza mayor.

El calendario de las triangulares se jugará de acuerdo a la tabla de posiciones originada después del sorteo, donde se ubicarán y distribuirán los partidos respectivos.

Si existe empate en puntos en la fase de triangulares avanzará el equipo a la gran final el que cumpla con los criterios de desempate en el orden siguiente.

PRIMERO: Si los equipos 1 y 2 de la fase 1: clasificatoria, terminarán empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 y 6 gozarán del punto invisible ó/ extra que les otorgaría el derecho de ser ganadores de la fase 2: Triangulares.

SEGUNDO: En el caso de empate en la fase 2: triangulares de los equipos que ocupen las posiciones 3, 4, 5 y 6 avanzará el que obtenga mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos en la fase 2.

TERCERO: De persistir el empate aún aplicando los criterios que anteceden, Se tomarán los siguientes criterios:

Primero: Mayor número de goles anotados en la fase 2: triangulares.

Segundo: Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (todas las fases).

Tercero: Mayor diferencia de goles en su serie particular (todas las fases).

Cuarto: Mayor número de goles anotados como visitante, en su serie particular (todas las fases).

Quinto: (Fair Play) Menor cantidad de puntos acumulados sobre las tarjetas amarillas y rojas de cada equipo ha obtenido durante la serie particular (todas las fases), observando los siguientes parámetros: Tarjeta Amarilla equivaldrá a 1 punto.Tarjeta Roja equivaldrá a 2 puntos.

Sexto: Sorteo efectuado por la Liga Nacional.

Hora y dónde ver el sorteo de las triangulares del Clausura 2026

El sorteo se realizará una vez finalizada la jornada 22, la Liga Nacional confirmó que iniciará a las 9:30 pm este jueves 30 de abril. Será transmitido en televisión por TVC y TSi; además puedes seguir el minuto a minuto por www.laprensa.hn

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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