¿Por qué las Triangulares serán nuevamente sorteadas? Este es el motivo

San Pedro Sula, Honduras.

El actual formato de competencia de la Liga Nacional de Honduras ha sido sumamente criticado desde el Apertura 2025, una idea del colombiano Benjamín Romero, quien había sido anunciado como el Comisionado de la primera división, pero que dejó a medio andar su trabajo y se marchó a su país.

En el inicio del torneo se determinó en la bases del campeonato que las triangulares finales del certamen iban a ser sorteados, tal y como se llevaron a cabo, algo que generó molestia en la afición y directivos.

Ante la avalancha de críticas, desde la Liga Nacional confirmaron que iban a hacer algunas modificaciones en ello y que para este Clausura 2026 las triangulares se iban a formar mediante las posiciones finales de la tabla del torneo. No obstante eso fue desestimado por la Federación de Fútbol de Honduras, pero todo tiene una explicación.