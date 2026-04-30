¿Por qué las Triangulares serán nuevamente sorteadas? Este es el motivo

El actual formato de competencia de la Liga Nacional de Honduras ha sido sumamente criticado desde el Apertura 2025, una idea del colombiano Benjamín Romero, quien había sido anunciado como el Comisionado de la primera división, pero que dejó a medio andar su trabajo y se marchó a su país.
En el inicio del torneo se determinó en la bases del campeonato que las triangulares finales del certamen iban a ser sorteados, tal y como se llevaron a cabo, algo que generó molestia en la afición y directivos.
Ante la avalancha de críticas, desde la Liga Nacional confirmaron que iban a hacer algunas modificaciones en ello y que para este Clausura 2026 las triangulares se iban a formar mediante las posiciones finales de la tabla del torneo. No obstante eso fue desestimado por la Federación de Fútbol de Honduras, pero todo tiene una explicación.
"La Liga hizo unas modificaciones, se sometió a discusión con el Comité Ejecutivo y la razón es muy sencilla. El campeonato no puede cambiar sus reglas cuando se está desarrollando. Eso es por FIFA. Aparte de que no habría seguridad jurídica, hay un descenso de por medio, por lo tanto no era oportuno, aunque la Liga lo hacía con la mejor intención", dijo a LA PRENSA en su momento José Ernesto Mejía, secretario de la FFH.
"Esto puede dar incluso a una eventual impugnación, pero independientemente de que hubiera una eventual impugnación, lo correcto es lo correcto y no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de un campeonato. Por lo tanto, esas fueron las razones que dio la Federación y que en la Liga las aceptaron porque es lo lógico. Ocurrió en segunda también. Se puede cambiar a partir de junio 2026, para la próxima temporada, pero no en medio", enfatizó.
Por lo tanto Motagua y Real España/Olimpia serán cabezas de serie y del tercer al sexto puesto serán sorteados para conocer a los rivales de los dos primeros lugares al final de las vueltas regulares y que se juegue a ida y vuelta las triangulares, siendo los líderes los finalistas.