Firman convenios para asistencia a migrantes y prevenir migración

San Pedro Sula, Honduras

Fortalecer la reintegración socioeconómica de migrantes retornados y prevenir la migración irregular en jóvenes y poblaciones vulnerables son los objetivos de los convenios firmados entre el Proyecto Perspectivas y la municipalidad de SPS.

Los acuerdos consolidan a la ciudad como un punto clave en la implementación de un modelo de reintegración con enfoque territorial, impulsado por esta iniciativa internaciona, explicó la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara.

La funcionaria reveló que uno de los convenios busca la reintegración socioeconómica de población retornada y en riesgo de migración, y el otro, enfocado en la implementación de infraestructura social municipal para la prevención de la migración irregular.

La alianza busca promover oportunidades de desarrollo local que contribuyan a reducir los factores que impulsan la migración irregular.

La vicealcaldesa considera que con estos convenios hay una responsabilidad muy grande para la municipalidad y desde ya se hace con la Educación técnica que se imparte en los institutos municipales.

Este año se proyecta la graduación de 2,300 estudiantes en áreas como barismo, "housekeeping" y gastronomía. "Sin duda estas alianzas son una oportunidad para los jovenes y familias retornadas", aseguró la funcionaria.