Firman convenios para asistencia a migrantes y prevenir migración

Fortalecer la reintegración socioeconómica de migrantes retornados y prevenir la migración irregular en jóvenes y poblaciones vulnerables son los objetivos de los convenios firmados entre el Proyecto Perspectivas y la municipalidad de SPS.
Los acuerdos consolidan a la ciudad como un punto clave en la implementación de un modelo de reintegración con enfoque territorial, impulsado por esta iniciativa internaciona, explicó la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara.
La funcionaria reveló que uno de los convenios busca la reintegración socioeconómica de población retornada y en riesgo de migración, y el otro, enfocado en la implementación de infraestructura social municipal para la prevención de la migración irregular.
La alianza busca promover oportunidades de desarrollo local que contribuyan a reducir los factores que impulsan la migración irregular.
La vicealcaldesa considera que con estos convenios hay una responsabilidad muy grande para la municipalidad y desde ya se hace con la Educación técnica que se imparte en los institutos municipales.
Este año se proyecta la graduación de 2,300 estudiantes en áreas como barismo, "housekeeping" y gastronomía. "Sin duda estas alianzas son una oportunidad para los jovenes y familias retornadas", aseguró la funcionaria.
Importante el trabajo conjunto
Por su parte, Liliana Sánchez Iglesias, directora país de Swisscontact Honduras, explicó que el proyecto Perspectivas es financiado por la Cooperación Alemana, a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), y ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), con apoyo de Swisscontact.
“Estamos atendiendo los desafíos que implica la migración irregular, y en ese contexto es importante trabajar con las municipalidades como actores clave para articular servicios dirigidos a migrantes retornados”, indicó.
Sánchez detalló que la inversión total asciende a 13.7 millones de lempiras, de los cuales el proyecto aportará más de 10.9 millones, mientras que la municipalidad contribuirá con 2.7 millones.
Los convenios establecen un marco de cooperación para ampliar oportunidades de formación, empleabilidad y emprendimiento mediante un modelo integral de reintegración sociolaboral.
Entre las acciones destacan programas de formación técnica, certificación de competencias, acompañamiento psicosocial, pasantías, intermediación laboral y apoyo a emprendimientos.
Además, se contempla la creación del Centro Integral “Retornando a Mis Raíces”, un espacio municipal destinado a la formación, orientación laboral y convivencia comunitaria.
Las autoridades señalan que estas iniciativas permitirán generar entornos más inclusivos y facilitar el acceso a servicios clave para la reintegración social y económica de la población beneficiaria.