Arquitecto Roberto Elvir será condecorado por el Congreso Nacional

El Congreso Nacional de Honduras rendirá homenaje al reconocido arquitecto sampedrano Roberto Elvir con la condecoración de la Cruz Comendador, que se otorga a personas o entidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo y prestigio del país.
La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Liberal, Yasmin Meza, quien destacó que el homenaje representa un reconocimiento a una vida dedicada al servicio de los hondureños desde la arquitectura, la docencia y la planificación urbana.
Meza dio a conocer que la moción fue presentada a finales de febrero, con el respaldo de toda la bancada Liberal del departamento de Cortés, siendo aprobada finalmente por unanimidad la noche del martes anterior durante la sesión en el hemiciclo legislativo.
Destacó que con esta distinción, Elvir se convertirá en el primer arquitecto hondureño en recibir este reconocimiento por parte del Poder Legislativo, un hecho que, según Meza, también envía un mensaje sobre la importancia de honrar a quienes han contribuido a construir nación desde distintas disciplinas.
El reconocimiento pone en relieve la huella de Roberto Elvir en el desarrollo urbano de Honduras, principalmente en San Pedro Sula, ciudad con la que su nombre está profundamente ligado.
Considerado uno de los principales impulsores del proceso de arborización que transformó el paisaje urbano de la Ciudad Industrial, su visión integró desde temprano la arquitectura con la preservación ambiental, una mirada bastante adelantada para su época.
Entre sus aportes destacan el diseño y fortalecimiento de espacios como el parque central de San Pedro Sula, pintó la ciudad de rosa con los macuelizos que cada año la engalanan e impulsó la creación de la Dirección de Urbanismo de la municipalidad, desde donde contribuyó a sentar bases para una planificación y crecimiento ordenado.
Su trabajo ha dejado huella en distintos puntos del país. Proyectos en Villanueva, Puerto Cortés, Intibucá y Copán Ruinas, entre otros, forman parte de una trayectoria que se ha mantenido vigente desde 1967, combinando diseño, visión territorial y compromiso ambiental.
Además, ha tenido una destacada carrera académica. Fue fundador y director de la carrera de Arquitectura en una universidad de San Pedro Sula, impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (Esnacifor) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.
Su experiencia internacional también nutrió su visión urbanística. Al inicio de su carrera, Elvir trabajó como planificador de parques y avenidas en la municipalidad de Houston, Texas, experiencia que posteriormente trasladó al contexto hondureño.
Entre sus contribuciones también figuran grandes proyectos arquitectónicos, como su participación en planos del edificio del Banco Atlántida, así como el diseño del estrado para recibir al papa Juan Pablo II durante su visita a Honduras.
Además de su legado en el diseño urbano, Elvir ha desarrollado una faceta como escritor y gestor cultural, ampliando su aporte al pensamiento y la identidad nacional. Para quienes impulsaron la distinción, esta combinación de obra, docencia y compromiso con el país hace de su trayectoria un referente para nuevas generaciones.
Meza señaló que la aprobación de la condecoración es también un reconocimiento al valor de ejercer una profesión con vocación de servicio. Subrayó que la trayectoria de Elvir demuestra que el trabajo realizado con pasión y amor por Honduras deja una huella indeleble que merece ser reconocida desde las instituciones del Estado.
La también arquitecta compartió que Elvir ya fue notificado sobre la decisión y expresó sentirse profundamente honrado. Aunque la fecha de entrega aún está por definirse, se espera que esta coincida con el Día del Arquitecto Hondureño, que se conmemora cada 3 de mayo.
Con este homenaje, el Congreso no solo reconoce la trayectoria de Roberto Elvir, sino que también reivindica el legado de quienes, desde el diseño del espacio público, la enseñanza y la planificación, han contribuido silenciosamente a modelar el rostro de Honduras.