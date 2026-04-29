Arquitecto Roberto Elvir será condecorado por el Congreso Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El Congreso Nacional de Honduras rendirá homenaje al reconocido arquitecto sampedrano Roberto Elvir con la condecoración de la Cruz Comendador, que se otorga a personas o entidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo y prestigio del país.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Liberal, Yasmin Meza, quien destacó que el homenaje representa un reconocimiento a una vida dedicada al servicio de los hondureños desde la arquitectura, la docencia y la planificación urbana.

Meza dio a conocer que la moción fue presentada a finales de febrero, con el respaldo de toda la bancada Liberal del departamento de Cortés, siendo aprobada finalmente por unanimidad la noche del martes anterior durante la sesión en el hemiciclo legislativo.

Destacó que con esta distinción, Elvir se convertirá en el primer arquitecto hondureño en recibir este reconocimiento por parte del Poder Legislativo, un hecho que, según Meza, también envía un mensaje sobre la importancia de honrar a quienes han contribuido a construir nación desde distintas disciplinas.

El reconocimiento pone en relieve la huella de Roberto Elvir en el desarrollo urbano de Honduras, principalmente en San Pedro Sula, ciudad con la que su nombre está profundamente ligado.

Considerado uno de los principales impulsores del proceso de arborización que transformó el paisaje urbano de la Ciudad Industrial, su visión integró desde temprano la arquitectura con la preservación ambiental, una mirada bastante adelantada para su época.