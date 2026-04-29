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Convocan a aspirantes del TJE a pruebas psicométricas y toxicológicas este 30 de abril

La Comisión Especial del Congreso cita a postulantes habilitados a la segunda fase del proceso de selección, en instalaciones de la DNII en Tegucigalpa

Convocan a aspirantes del TJE a pruebas psicométricas y toxicológicas este 30 de abril

El diputado Antonio Rivera Callejas durante la audiencia pública realizada al abogado Walter Alex Banegas Aguilera, unos de los candidatos que aspira a un cargo en el Consejo Nacional Electoral.
Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Especial Legislativa del Congreso Nacional convocó a los aspirantes al cargo de magistrada o magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que avanzaron a la segunda fase del proceso de selección, a someterse a pruebas psicométricas y toxicológicas como parte de la evaluación.

La comparecencia fue programada para el jueves 30 de abril de 2026 en la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), ubicada en el bulevar Morazán de la capital.

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De acuerdo con la convocatoria oficial, los postulantes deberán presentarse en dos horarios distribuidos por grupos: el grupo “A” a las 7:30 de la mañana y el grupo “B” a las 12:30 del mediodía.

Entre los convocados figuran profesionales del derecho y ciudadanos que buscan integrar el pleno del TJE, tanto como magistrados propietarios como suplentes, en un proceso que forma parte de la renovación de las autoridades electorales del país.

Ellos son los postulados que fueron citados a las pruebas psicométricas y toxicológicas.

Ellos son los postulados que fueron citados a las pruebas psicométricas y toxicológicas.

La Comisión Especial detalló que los aspirantes deberán presentarse puntualmente con su Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente y una copia, además de acatar las instrucciones del personal técnico encargado de la aplicación de las evaluaciones.

Estas pruebas forman parte de los mecanismos de control y verificación establecidos en el proceso, con el objetivo de garantizar la idoneidad de los candidatos que aspiran a integrar el órgano electoral encargado de impartir justicia en materia electoral.

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Asimismo, se informó que los resultados serán incorporados a los expedientes individuales de cada postulante y se mantendrán bajo resguardo, utilizándose únicamente para los fines del proceso de selección conforme a la normativa vigente.

El proceso de elección de nuevas autoridades del TJE avanza bajo la supervisión del Congreso Nacional, en medio de exigencias de transparencia y rigor técnico por parte de distintos sectores.

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Redacción La Prensa
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