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CNE y TJE: 54 postulantes avanzan a audiencias públicas

La Comisión Especial Legislativa publicó 54 autopostulantes que avanzan a audiencias públicas para integrar el CNE y el TJE en el proceso de selección electoral.

CNE y TJE: 54 postulantes avanzan a audiencias públicas

La Comisión Especial Legislativa encargada del proceso de selección de los aspirantes a consejeros del CNE y TJE.
Tegucigalpa, Honduras

El proceso de selección de los nuevos titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ingresó oficialmente a la fase de audiencias públicas, tras la depuración de la lista de aspirantes que buscan integrar el máximo órgano electoral del país.

De tómbola sacarán las preguntas clave para aspirantes al CNE y TJE

De acuerdo con la información oficial, un total de 54 autopostulantes fueron seleccionados para continuar en el proceso, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las audiencias públicas forman parte de la etapa de evaluación, en la que se analiza la idoneidad de los candidatos, su trayectoria profesional y su experiencia en materia electoral y administrativa.

En ese contexto, la Comisión Especial Legislativa informó a la ciudadanía y a los postulantes a los cargos de consejero propietario y suplente del CNE, así como de magistrado propietario y suplente del TJE, el listado de personas que avanzan a la fase de Audiencia de Entrevista Pública, decisión que fue adoptada por unanimidad de votos de sus miembros.

Consejo Nacional Electoral (CNE):

1-Alonzo Medina, Idulio Melquiades

2-Altamirano Díaz, German Oswaldo

3-Amador Pérez, Belkis Lizeth

4-Banegas Aguilera, Walter Alex

5-Baquis Corea, Alex Reinaldo

6-Bardales Gómez, Alvaro Josué

7-Coello Díaz, Sergio Vladimir

8-Coello Irías, Olban Alberto

9-Dubón Tróchez, Yovanny

10-Fuentes Calix, Eduardo Enrique

11-García Arriola, Cinthya Yanilda

12-Gutiérrez Reyes, Mirtha Claudina

13-Laínez Álvarez, Alfredo Enrique

14-Lara Oqueli, Uvence Alejandro

15-Leitzelar Hernández, German Edgardo

16-López Flores, Walter Jeremías

17-López Rodríguez, José Oved

18-Madrid Chinchilla, Kenneth Rolando

19-Mena Baide, Fátima Patricia

20-Palacios Castro, Marcos Antonio

21-Peña Enamorado, Santos Roberto

22-Portillo Banegas, Rony Efraín

23-Romero Andrade, Carlos Humberto

24-Sabillón Cruz, Yahvé Salvador

25-Zelaya Gómez, Aixa Gabriela

Tribunal de Justicia Electoral (TJE):

1-Aguilera Granera, Claudia Lizeth

2-Alonzo Medina, Idulio Melquiades

3-Andino Álvarez, Sobeyda Judith

4-Argueta Palma, Edson Javier

5-Ávila Ortiz, Félix Antonio

6-Bardales Gómez, Álvaro Josué

7-Berganza Godoy, Juan Carlos

8-Bustillo Vijil, Olimpia Astrid

9-Cálix Hernández, Carlos Roberto

10-Castro Márquez, Eva Fabiola

11-Claros Urbina, Iris Giselle

12-Gough Ducker, Landon Arnold

13-Guandique Estrada, Karen Yohana

14-Mejía Carranza, Aristides

15-Méndez González, Wilfredo

16-Montoya Guevara, Ada Griselda

17-Murillo Lara, Víctor Manuel

18-Palacios Castro, Marcos Antonio

19-Peña Enamorado, Santos Roberto

20-Pineda Echeverría, Allan Miguel

21-Portillo Contreras, Mario Amílcar

22-Ramos González, Nilia Raquel

23-Rodríguez Andino, Boris David

24-Rodríguez Escobar, Agapito Alexander

25-Romero Dávila, Karla Lizeth

26-Salgado Carías, Laura Victoria

27-Torres Flores, Mariano

28-Zavala Umanzor, Gustavo Adolfo

29-Zúñiga D’Vicente, Vilma Clementina.

Las autoridades señalaron que en esta fase se realizarán entrevistas públicas a los aspirantes, con el objetivo de evaluar su idoneidad para integrar los órganos electorales del país.

El proceso continúa bajo los principios de transparencia, mérito y legalidad, hasta la selección final de los nuevos consejeros y magistrados.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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