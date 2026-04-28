CNE y TJE: 54 postulantes avanzan a audiencias públicas

El proceso de selección de los nuevos titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ingresó oficialmente a la fase de audiencias públicas, tras la depuración de la lista de aspirantes que buscan integrar el máximo órgano electoral del país.
De acuerdo con la información oficial, un total de 54 autopostulantes fueron seleccionados para continuar en el proceso, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Las audiencias públicas forman parte de la etapa de evaluación, en la que se analiza la idoneidad de los candidatos, su trayectoria profesional y su experiencia en materia electoral y administrativa.
En ese contexto, la Comisión Especial Legislativa informó a la ciudadanía y a los postulantes a los cargos de consejero propietario y suplente del CNE, así como de magistrado propietario y suplente del TJE, el listado de personas que avanzan a la fase de Audiencia de Entrevista Pública, decisión que fue adoptada por unanimidad de votos de sus miembros.
Consejo Nacional Electoral (CNE):
1-Alonzo Medina, Idulio Melquiades
2-Altamirano Díaz, German Oswaldo
3-Amador Pérez, Belkis Lizeth
4-Banegas Aguilera, Walter Alex
5-Baquis Corea, Alex Reinaldo
6-Bardales Gómez, Alvaro Josué
7-Coello Díaz, Sergio Vladimir
8-Coello Irías, Olban Alberto
9-Dubón Tróchez, Yovanny
10-Fuentes Calix, Eduardo Enrique
11-García Arriola, Cinthya Yanilda
12-Gutiérrez Reyes, Mirtha Claudina
13-Laínez Álvarez, Alfredo Enrique
14-Lara Oqueli, Uvence Alejandro
15-Leitzelar Hernández, German Edgardo
16-López Flores, Walter Jeremías
17-López Rodríguez, José Oved
18-Madrid Chinchilla, Kenneth Rolando
19-Mena Baide, Fátima Patricia
20-Palacios Castro, Marcos Antonio
21-Peña Enamorado, Santos Roberto
22-Portillo Banegas, Rony Efraín
23-Romero Andrade, Carlos Humberto
24-Sabillón Cruz, Yahvé Salvador
25-Zelaya Gómez, Aixa Gabriela
Tribunal de Justicia Electoral (TJE):
1-Aguilera Granera, Claudia Lizeth
2-Alonzo Medina, Idulio Melquiades
3-Andino Álvarez, Sobeyda Judith
4-Argueta Palma, Edson Javier
5-Ávila Ortiz, Félix Antonio
6-Bardales Gómez, Álvaro Josué
7-Berganza Godoy, Juan Carlos
8-Bustillo Vijil, Olimpia Astrid
9-Cálix Hernández, Carlos Roberto
10-Castro Márquez, Eva Fabiola
11-Claros Urbina, Iris Giselle
12-Gough Ducker, Landon Arnold
13-Guandique Estrada, Karen Yohana
14-Mejía Carranza, Aristides
15-Méndez González, Wilfredo
16-Montoya Guevara, Ada Griselda
17-Murillo Lara, Víctor Manuel
18-Palacios Castro, Marcos Antonio
19-Peña Enamorado, Santos Roberto
20-Pineda Echeverría, Allan Miguel
21-Portillo Contreras, Mario Amílcar
22-Ramos González, Nilia Raquel
23-Rodríguez Andino, Boris David
24-Rodríguez Escobar, Agapito Alexander
25-Romero Dávila, Karla Lizeth
26-Salgado Carías, Laura Victoria
27-Torres Flores, Mariano
28-Zavala Umanzor, Gustavo Adolfo
29-Zúñiga D’Vicente, Vilma Clementina.
Las autoridades señalaron que en esta fase se realizarán entrevistas públicas a los aspirantes, con el objetivo de evaluar su idoneidad para integrar los órganos electorales del país.
El proceso continúa bajo los principios de transparencia, mérito y legalidad, hasta la selección final de los nuevos consejeros y magistrados.