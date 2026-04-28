CNE y TJE: 54 postulantes avanzan a audiencias públicas

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de selección de los nuevos titulares del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ingresó oficialmente a la fase de audiencias públicas , tras la depuración de la lista de aspirantes que buscan integrar el máximo órgano electoral del país.

De acuerdo con la información oficial, un total de 54 autopostulantes fueron seleccionados para continuar en el proceso, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las audiencias públicas forman parte de la etapa de evaluación, en la que se analiza la idoneidad de los candidatos, su trayectoria profesional y su experiencia en materia electoral y administrativa.

En ese contexto, la Comisión Especial Legislativa informó a la ciudadanía y a los postulantes a los cargos de consejero propietario y suplente del CNE, así como de magistrado propietario y suplente del TJE, el listado de personas que avanzan a la fase de Audiencia de Entrevista Pública, decisión que fue adoptada por unanimidad de votos de sus miembros.