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Hallan muerto a conocido maestro de escuela bilingüe en Quimistán, Santa Bárbra

Docente Willian Campos fue hallado sin vida en su apartamento en Quimistán, Santa Bárbara; su muerte, presuntamente por infarto, causa consternación en la comunidad educativa.

Hallan muerto a conocido maestro de escuela bilingüe en Quimistán, Santa Bárbra

Apartamento donde fue encontrado sin vida Willian Alberto Campos.

 Foto tomada de Paradise TV Santa Bárbara.
Santa Bárbara

Un conocido docente de una escuela bilingüe fue encontrado sin vida este martes en su apartamento ubicado en la colonia Campo Cielo de Quimistán, Santa Bárbara, hecho que ha causado consternación entre familiares, colegas y la comunidad educativa.

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El maestro querido por sus estudiantes fue identificado como Willian Alberto Campos, de 40 años, reconocido por su compromiso con la enseñanza y el trato hacia sus estudiantes.

De acuerdo con familiares, el docente había asistido días atrás a una cita médica y, desde entonces, dejaron de tener comunicación con él, lo que generó preocupación en su entorno cercano.

De acuerdo con información preliminar, el docente habría fallecido a causa de un posible infarto. Se conoció que desde ayer, alrededor de las 3:00 de la tarde, ya no respondía llamadas a su teléfono celular, lo que generó preocupación entre sus allegados.

Fueron amigos cercanos quienes, al notar su ausencia, decidieron verificar su estado, realizando el hallazgo. Elementos de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar para realizar el procedimiento correspondiente e investigar las circunstancias del hecho.

El caso ha generado consternación en la comunidad educativa y entre los vecinos, quienes lamentan profundamente la pérdida de quien en vida fuera un dedicado maestro.

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Redacción La Prensa
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