Matrícula escolar cae en 99,000 alumnos y aleja meta de dos millones en 2026

Tegucigalpa, Honduras

La meta de la Secretaría de Educación de Honduras de matricular a dos millones de estudiantes en 2026 se aleja cada vez más, tras confirmarse una caída significativa en el número de alumnos registrados en el sistema educativo nacional. De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Administración de Centros Educativos (Sace), al cierre del primer parcial del año lectivo la matrícula refleja un déficit de 99,151 estudiantes en comparación con 2025. Las cifras oficiales indican que mientras el año pasado se contabilizaron 1,841,292 alumnos, hasta el 27 de abril de 2026 apenas se registran 1,742,141, lo que representa una caída del 5.38% a nivel nacional.

Pese a este escenario, las autoridades educativas sostienen una visión optimista. Argumentan que aún hay alrededor de 3,000 centros educativos que no han cargado su información en la plataforma, por lo que la cifra podría incrementarse en las próximas semanas. Sin embargo, analistas advierten que, aun con esa actualización pendiente, alcanzar los dos millones de estudiantes luce improbable. En el mejor de los casos, estiman que se podría igualar o superar levemente la matrícula de 2025.

El analista educativo y exdirigente magisterial Joel Navarrete considera que el reto es alto, especialmente tras el cierre del primer parcial. “Incorporar cerca de 100,000 estudiantes en este punto del año es bastante complicado. Lastimosamente, en lugar de avanzar, seguimos perdiendo matrícula”, señaló. A nivel territorial, ningún departamento ha logrado alcanzar aún los niveles del año anterior. No obstante, Atlántida, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro presentan coberturas superiores al 96%. En contraste, el resto del país se mantiene por debajo del 94%, con el caso más crítico en Gracias a Dios, donde el déficit ronda el 13% del alumnado. Los mayores rezagos se concentran en Cortés y Francisco Morazán, que juntos acumulan más de 36,000 estudiantes fuera del sistema (18,536 y 18,370, respectivamente).