Llegó la Quiniela Mundialista a Diario LA PRENSA para vivir de cerca el Mundial

Arrancó la Copa del Mundo y con ella la Quiniela de Diario LA PRENSA. En ella tendrás la posibilidad de pronosticar, ganar y volverte un experto porque estarás viviendo la competencia desde adentro con todos los detalles para competir con toda la comunidad de seguidores del diario líder de Honduras.

Para ingresar al simulador debes de registrarte con tu correo electrónico una sola vez. Allí podrás escoger los partidos de la primera fase del Mundial donde podés acertar el resultado del partido y el marcador.

Ingresa aquí y participa en la Quiniela de Diario LA PRENSA

Al entrar, la cartelera te pondrá las jornadas de partidos. Allí, cada compromiso tiene los botones para que tu coloques el marcador. Además, si estás navegando en tu computadora u ordenador, mirarás al lado derecho la tabla de posiciones para ver el ranking con todos los competidores. Aparecerá el nombre que tienes en el correo electrónico.

Recordá que por cada ronda de competencia habrá premios para ir seleccionando a los mejores. Una vez hagas tu pronóstico no puedes modificar el resultado. Además, podés ir viendo en tiempo real cuando se esté disputando el partido si acertaste el marcador ya que suma puntos extras.

Recuerda que tienes que hacerlo antes de que inicien los encuentros porque una vez iniciado el partido, se bloqueará y no estará disponible. Por acercar el resultado: gana, empata o pierde recibirás punto, también habrá extras por acertar el marcador para poder ganar la quiniela.

A medida vaya avanzando el Mundial, irán cambiando algunos detalles del juego, pues habrá partidos que llevarán tiempos extras y penales, situación que también podrás pronosticar para que no te pierdas ningún detalle del torneo que paraliza el mundo.

Al final se escogerán los ganadores de cada una de las fases del Mundial y se estará avisando sobre los premios que se llevará. Por eso, comparte con tus amigos y dile que tiene la posibilidad de competir y convertirse en un experto en la quiniela mundialista que te trae Diario LA PRENSA.