Tegucigalpa, Honduras.

En Honduras hay pocas pasiones capaces de desbordar los sentimientos de la población como lo hace el fútbol. El fenómeno es tan grande que algunos catrachos han decidido nombrar a sus hijos en honor a sus futbolistas favoritos, como una muestra de admiración por sus carreras. El campeón del mundo Lamine Yamal, con tres años de trayectoria profesional, ya ha conquistado a los hondureños por su vistoso juego con España y Barcelona. Más de 420 niños llevan el nombre Yamal, según datos proporcionados por el Registro Nacional de las Personas (RNP) mediante la solicitud de información pública SOL-RNP-724-2026. Sin embargo, Neymar es el futbolista que más ha influido durante los últimos 10 años para que niños nacionales lleven su nombre (1,257).

El brasileño recientemente anunció su adiós de la Canarinha; sin embargo, quienes fueron bautizados en su honor lo recordarán durante toda su vida. Yamal y Neymar no son los únicos que han inspirado a los catrachos al momento de elegir nombres para sus retoños. También hay 10 personas llamadas Haaland y dos registradas como Haland, con una sola “a”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dentro de las fronteras nacionales existen 11 personas que llevan el nombre de Mbappé. En sus hogares, escuelas y círculos de amigos no los llaman así como apodo, sino porque ese es el nombre que aparece en sus boletas de nacimiento. También existe admiración por la selección de Inglaterra y, especialmente, por el Real Madrid, ya que ocho fueron registrados como Bellingham.

Messi y Cristiano Ronaldo son considerados dos de los futbolistas más grandes de la historia, y por eso el Mundial United 2026 fue especial al marcar su última Copa del Mundo. Ambos tenían que aparecer en esta lista. Durante la última década, en el Registro Nacional de las Personas de Honduras se han inscrito a 46 personas llamadas Messi y a 10 con el nombre Cristiano Ronaldo. Cortés es el departamento que más aporta en el país con nombres inspirados en estas estrellas del fútbol. Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán y Lempira forman parte de la lista de zonas donde se refleja esta curiosa tendencia.



DATOS

Neymar y Lamine Yamal son los nombres de futbolistas que más han registrado en territorio hondureño durante los últimos 10 años. 191 personas en el departamento de Cortés han sido registradas en los últimos 10 años con nombres de estrellas del fútbol mundial. Luego sigue Olancho con 162.

Hondureños con nombres de “cracks” del fútbol en los últimos 10 años