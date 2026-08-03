Juanfran revela qué le pareció el fútbol hondureño y deja mensaje tras su debut

El Independiente de Siguatepeque se estrenó en la Primera División de Honduras con una derrota en su visita ante el Marathón (1-0) en el estadio Morazán de San pedro Sula.
Después de este resultado, el técnico de las panteras negras, el español Juanfran García, salió al frente y realizó la valoraciones de lo realizado por sus dirigidos.
"Vamos a poner en contexto que hoy hace un mes que nosotros llegamos, es un equipo nuevo, nos han faltado una semana o dos de pre-temporada y creo que para estar súper contentos que en un mes hayamos visto a alguien Independiente, que no es fácil plantarse en este campo contra un equipazo como el Marathón y que el segundo tiempo haya sido absolutamente nuestro".
Y agregó: "Creo que los chavales se han dado cuenta de que estamos en primera, quiero felicitar a los chicos porque han hecho un esfuerzo tremendo y hay que ensalzar el trabajo que han hecho porque como te repito, hoy hace un mes, es un equipo nuevo, muchas incorporaciones, nos ha faltado una semana o dos de pre-temporada, estamos con entornos físicos un poquito justos y con todos esos contratiempos nos hemos plantado aquí y yo creo que nos hemos presentado en primera con unas sensaciones muy positivas".
El timonel español está escribiendo su historia en la Liga Nacional y más allá de escudarse tras la derrota, destacó el buen funcionamiento de su equipo.
"Insisto en decirte que estamos súper contentos porque no nos ha costado cinco jornadas aquí matarnos a la primera división con lo difícil que eso es, creo que hemos pagado un alto precio porque creo que el equipo, es verdad que en el primer tiempo han dominado ellos pero la sensación de tener miedo nos la hemos quitado en 35 minutos, creo que a partir del minuto 35, los últimos 7-10 minutos del primer tiempo creo que han sido nuestros".
También dejó claro que su equipo mostró una imagen en el primer tiempo y una muy distinta en los segundos 45 minutos.
"Hemos tenido una ocasión de gol, el segundo tiempo ha sido prácticamente todo nuestro, el fútbol hondureño tiene mucha clase, es un fútbol muy físico, muy competitivo y por eso comentaba antes que con tan sólo cuatro semanas que nos habían faltado quizás una semana o dos para tener el tono físico bueno, pero insisto en decir que nos ha costado quitarnos el miedo de estar en primera división".
Además, se ilusiona para el futuro. "Estoy más que convencido viendo a los chavales el esfuerzo que han hecho y el fútbol que han hecho, de que este año las cosas van a ir bien".
Juanfran mandó un claro mensaje. "Tampoco soy un entrenador que busque excusas de no sacar un resultado porque nos falta gente, nosotros trabajamos con la gente que hay, con la gente que tenemos para nosotros son los mejores jugadores que hay en la primera división, intentar hacerles que disfruten como cuando eran niños, que sean atrevidos, que si están en primera porque tienen un nivel para estar".
En conclusiones generales deja claro que: "La diferencia del primer tiempo al segundo tiempo ha sido que en el primer tiempo no nos hemos atrevido a hacer cosas que en el segundo tiempo sí que han salido cuando en el primer tiempo estaban igual".