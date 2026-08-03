Gobierno reporta avances en seguridad tras 180 días de gestión, según Gerzon Velásquez

Tegucigalpa, Honduras.

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, afirmó este lunes que durante los primeros 180 días de la administración del presidente Nasry Asfura se han implementado acciones para reorganizar la Secretaría de Seguridad y fortalecer las operaciones contra la criminalidad. De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, Velásquez señaló durante su participación en el foro Agenda Nacional de Televisión Nacional de Honduras (TNH) Canal 8 que la actual administración recibió una institución con dificultades financieras, problemas operativos y sistemas esenciales fuera de funcionamiento. El funcionario explicó que una parte del presupuesto correspondiente a 2026 tuvo que ser destinada al pago de compromisos pendientes, entre ellos salarios, alquileres, combustible y cuotas patronales atrasadas.

Gerzon Velásquez indicó que la primera etapa de trabajo estuvo enfocada en ordenar las finanzas y reorganizar la estrategia de seguridad con base en los recursos disponibles y una planificación territorial de las operaciones. Como parte de esta nueva estrategia, el ministro detalló que las acciones policiales se han concentrado en municipios identificados con mayores niveles de homicidios y violencia, utilizando información oficial y análisis territorial para definir la distribución de recursos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Velásquez afirmó que cerca de 30 municipios concentran alrededor del 70 por ciento de los problemas de violencia del país, por lo que estos territorios han sido priorizados dentro del despliegue operativo de la Policía Nacional. En ese contexto, el titular de Seguridad aseguró que durante los primeros seis meses de gestión se logró la captura y desarticulación de 117 estructuras criminales, además de retirar de circulación más de 4,000 armas y detener a cerca de 5,000 personas vinculadas a grupos delictivos. Casa Presidencial también informó que el ministro reportó una reducción superior al 6 por ciento en la curva de homicidios en comparación con el año anterior, lo que representa, según sus datos, cerca de 100 muertes menos.

Velásquez agregó que la meta de la administración es cerrar el año con una disminución de al menos dos puntos en la tasa de homicidios, como parte de los objetivos planteados en materia de seguridad. Asimismo, destacó la inversión en sistemas de inteligencia y herramientas de investigación criminal, entre ellas la recuperación de la plataforma IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística), destinada a fortalecer los análisis forenses y los procesos de investigación.