Gerzon Velásquez ajusta estrategia de seguridad en el valle de Sula

Cortés, Honduras.

Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, se desplazó al valle de Sula junto a Rommel Martínez, viceministro de Asuntos Policiales, para dirigir en el terreno una nueva fase de la estrategia contra la criminalidad en la región.

La intervención busca reducir los niveles de violencia, enfrentar las redes de extorsión y reforzar la presencia del Estado en zonas con alta incidencia delictiva.

Como parte de la agenda, las autoridades sostuvieron encuentros con mandos policiales para ajustar operativos y redefinir prioridades en función del comportamiento del crimen organizado.