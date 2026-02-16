Gerzon Velásquez: Nuevo plan de seguridad será propio y no copia regional

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que el nuevo plan en materia de seguridad pública será diseñado conforme a la realidad hondureña y no como una réplica de estrategias aplicadas en otros países de la región. Al mismo tiempo, expertos señalaron que la ruta debe estar acompañada de reformas estructurales, respeto a los derechos humanos y resultados sostenibles. “Nosotros estamos concentrados en crear un mecanismo que realmente pueda desarrollar un modelo de servicio propio y ajustado a nuestras realidades”, afirmó Gerzon Velásquez.

El funcionario explicó que, si bien se reconocen experiencias exitosas en otros contextos latinoamericanos, Honduras enfrenta dinámicas criminales particulares que obligan a una respuesta diferenciada. "Si bien es cierto que hemos visto la efectividad que han tenido en otros contextos, nosotros tenemos que elaborar nuestro propio modelo. Honduras tiene problemas diferentes; vivimos en una región que tiene afectaciones similares, pero el abordaje tiene que ser diferenciado", sostuvo el ministro. Entre los factores que marcan esa diferencia, mencionó la extensión territorial y la configuración geográfica del país, ya que Honduras posee más de 850 kilómetros de costa en el Atlántico, históricamente utilizada como zona de arribo de estructuras vinculadas al narcotráfico, lo que ha derivado en la consolidación de redes criminales en el litoral. "Ese tipo de condiciones históricamente han sido utilizadas como zona de arribamiento de narcolanchas. Ahí se han creado estructuras criminales que las reciben y, obviamente, el tratamiento de esas zonas tiene que ser diferenciado", explicó Gerzon Velásquez. A ello se suman las recientes incautaciones de plantaciones de coca en territorio nacional, un fenómeno que no se registraba con esa frecuencia en el pasado y que obliga a replantear las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico.

Impacto de la extorsión en los hogares

También se mencionaron problemas sociales y ambientales que inciden en los niveles de violencia. En ese contexto, el ministro detalló que la estrategia estará focalizada en el control territorial de los municipios con mayores indicadores de criminalidad, tomando como referencia la tasa de homicidios, las muertes violentas de mujeres, los fallecimientos por accidentes de tránsito y el impacto de la extorsión en los hogares. “No podemos hacer intervenciones generales porque no obtendríamos los resultados. La tasa de homicidios nacional es de más o menos 23.6 muertos por cada 100 mil habitantes y la tasa latinoamericana es de 20. Nuestro objetivo es que Honduras esté por debajo de esa tasa regional”, subrayó. El combate a la extorsión ocupa un lugar central en el nuevo plan. El funcionario reconoció que muchas víctimas desisten de continuar los procesos judiciales por temor a represalias, lo que debilita los casos en los tribunales. “Tenemos que cambiar eso para que el testimonio que se dé en sede administrativa o en la audiencia inicial sea considerado como prueba anticipada, para no exponer nuevamente a la víctima. Porque al final, si no declara, los imputados salen libres”, advirtió. Asimismo, cuestionó el uso recurrente de procedimientos abreviados que reducen las penas y permiten que condenados recuperen su libertad en pocos meses, y planteó la necesidad de reformas legales que fortalezcan la persecución penal. Sobre la depuración policial, indicó que no se repetirán procesos masivos, sino que se apostará por el fortalecimiento de los mecanismos internos de control.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), coincidió en que el país requiere estrategias propias, pero cuestionó la falta de ejecución en gobiernos anteriores. “Aquí ya tenemos suficiente evidencia de lo que se debe hacer. Lo que pasa es que no ha habido voluntad en querer ejecutar. Se ha apostado más por la improvisación que por ejecutar planes estratégicos”, manifestó Nelson Castañeda. El representante de la ASJ enumeró como prioridades la extorsión, los femicidios, las masacres, el narcomenudeo, la trata de personas y la falta de investigación en lavado de activos, fenómenos que afectan a más de 300,000 hogares víctimas de extorsión. “La gente no mide por números, la gente mide por resultados y cómo se siente. Lo que la población quiere no es solo que contabilicen operativos y detenciones; quiere sentirse segura en su barrio, en su colonia y en los espacios públicos”, enfatizó. Por su parte, Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos, subrayó que cualquier política de seguridad debe estar enmarcada en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. “La seguridad ciudadana es un asunto de derechos humanos. No es cierto que los derechos humanos protejan a delincuentes; el Estado es responsable de garantizar la seguridad y quien comete un delito debe pagar las consecuencias”, expresó Wilfredo Méndez. El activista insistió en que la clave está en fortalecer la Policía Nacional, mejorar la coordinación con el Ministerio Público y garantizar que las sentencias judiciales sean firmes y proporcionales a la gravedad de los delitos.