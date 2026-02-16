IHSS acumula más de cuatro semanas sin cirugías electivas; miles de pacientes afectados

Tegucigalpa, Honduras

La medida afecta a pacientes que ya tenían procedimientos programados y que ahora enfrentan nuevos retrasos en su atención.

La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se agudiza debido a la falta de insumos médicos, situación que mantiene suspendidas las cirugías electivas desde hace más de cuatro semanas.

La carencia de materiales básicos y equipos necesarios para intervenciones quirúrgicas ha obligado a las autoridades hospitalarias a priorizar emergencias y casos de mayor gravedad.

Personal médico de áreas como cirugía general, cirugía plástica, ortopedia, ginecología y urología concentra su atención en procedimientos urgentes, mientras las operaciones electivas permanecen en pausa.

Entre 20 y 30 cirugías diarias han dejado de realizarse en los últimos días debido a la escasez de insumos.

Pacientes que requieren intervenciones indispensables han denunciado que se les solicita adquirir materiales en farmacias privadas para poder someterse a cirugía.

En el área de emergencia, personal de enfermería recomienda a los pacientes cuidar insumos como las sondas intravenosas, utilizadas para administrar medicamentos, ya que, de dañarse o extraviarse, deberán comprarlas por su cuenta, según testimonios.

La suspensión genera preocupación entre los derechohabientes, muchos de los cuales permanecen en lista de espera desde hace meses.