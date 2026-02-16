  1. Inicio
IHSS acumula más de cuatro semanas sin cirugías electivas; miles de pacientes afectados

La falta de insumos mantiene suspendidas cirugías en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde hace más de cuatro semanas

Se priorizan las cirugías de emergencia; sin embargo, en algunos casos se solicita a los pacientes comprar los insumos necesarios para las operaciones.
Tegucigalpa, Honduras

La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se agudiza debido a la falta de insumos médicos, situación que mantiene suspendidas las cirugías electivas desde hace más de cuatro semanas.

La medida afecta a pacientes que ya tenían procedimientos programados y que ahora enfrentan nuevos retrasos en su atención.

La carencia de materiales básicos y equipos necesarios para intervenciones quirúrgicas ha obligado a las autoridades hospitalarias a priorizar emergencias y casos de mayor gravedad.

Personal médico de áreas como cirugía general, cirugía plástica, ortopedia, ginecología y urología concentra su atención en procedimientos urgentes, mientras las operaciones electivas permanecen en pausa.

Entre 20 y 30 cirugías diarias han dejado de realizarse en los últimos días debido a la escasez de insumos.

Pacientes que requieren intervenciones indispensables han denunciado que se les solicita adquirir materiales en farmacias privadas para poder someterse a cirugía.

En el área de emergencia, personal de enfermería recomienda a los pacientes cuidar insumos como las sondas intravenosas, utilizadas para administrar medicamentos, ya que, de dañarse o extraviarse, deberán comprarlas por su cuenta, según testimonios.

La suspensión genera preocupación entre los derechohabientes, muchos de los cuales permanecen en lista de espera desde hace meses.

Ante este escenario, persisten los llamados para que se agilicen los procesos de abastecimiento y se restablezcan los servicios quirúrgicos de manera regular en el IHSS.

Personal del Seguro Social indicó que este miércoles se espera el ingreso de un lote de insumos y medicamentos, lo que permitiría reanudar los procedimientos quirúrgicos pendientes en los distintos centros de atención.

