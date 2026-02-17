Rector Odir Fernández niega supuesta corrupción en transporte gratuito de la Unah

Odir Aarón Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), rechazó este martes las acusaciones de supuestos actos de corrupción en la contratación del servicio de transporte universitario y aseguró que su gestión se caracteriza por la transparencia.
La reacción del titular de la máxima casa de estudios surgió luego de que dirigentes del transporte anunciaran que este martes a las 11:00 de la mañana se presentarán ante el Ministerio Público para interponer una denuncia relacionada con las unidades que prestan servicio a la comunidad universitaria.
“Lo que les duele es que no me han podido torcer el brazo y no me lo van a torcer”, expresó Fernández al referirse a los señalamientos en su contra.
El rector sostuvo que el contrato del transporte no es administrado directamente por la UNAH, sino por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Nosotros no contratamos absolutamente a nadie más que al PNUD; el PNUD es el que contrata”, afirmó.
Según explicó, en Ciudad Universitaria operan actualmente 64 buses. Por cada unidad se pagan 4,000 lempiras diarios, más combustible y 1,200 lempiras correspondientes al conductor, quien no es empleado de la universidad. El costo total ronda los 7,000 lempiras por unidad al día.
Fernández detalló que el año pasado la Unah trasladó aproximadamente 9 millones de lempiras al PNUD por concepto del servicio de transporte, aunque aclaró que el monto varía según los días de operación. Añadió que se trabaja con Naciones Unidas en un programa orientado a reducir costos, tomando como referencia valores de mercado.
El rector también afirmó que algunos transportistas han intentado comunicarse con él para ofrecerle “regalías”, propuestas que aseguró haber rechazado.
“Si hay algo en lo que va a caracterizarme en mi vida es manejar las cosas con transparencia”, declaró.
En cuanto a los centros regionales, indicó que el esquema es el mismo y que la contratación se realiza a través del PNUD. En San Pedro Sula, precisó, operan 14 buses, mientras que en el resto de regionales las unidades están distribuidas conforme a la demanda.
Fernández reiteró: “No tengo problema que me denuncien, pero a mí nadie me va a perder la cara porque he aceptado un centavo o porque ha habido corrupción”, manifestó.