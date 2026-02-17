Rector Odir Fernández niega supuesta corrupción en transporte gratuito de la Unah

Tegucigalpa, Honduras.

Odir Aarón Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), rechazó este martes las acusaciones de supuestos actos de corrupción en la contratación del servicio de transporte universitario y aseguró que su gestión se caracteriza por la transparencia. La reacción del titular de la máxima casa de estudios surgió luego de que dirigentes del transporte anunciaran que este martes a las 11:00 de la mañana se presentarán ante el Ministerio Público para interponer una denuncia relacionada con las unidades que prestan servicio a la comunidad universitaria. “Lo que les duele es que no me han podido torcer el brazo y no me lo van a torcer”, expresó Fernández al referirse a los señalamientos en su contra.

El rector sostuvo que el contrato del transporte no es administrado directamente por la UNAH, sino por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Nosotros no contratamos absolutamente a nadie más que al PNUD; el PNUD es el que contrata”, afirmó. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Según explicó, en Ciudad Universitaria operan actualmente 64 buses. Por cada unidad se pagan 4,000 lempiras diarios, más combustible y 1,200 lempiras correspondientes al conductor, quien no es empleado de la universidad. El costo total ronda los 7,000 lempiras por unidad al día. Fernández detalló que el año pasado la Unah trasladó aproximadamente 9 millones de lempiras al PNUD por concepto del servicio de transporte, aunque aclaró que el monto varía según los días de operación. Añadió que se trabaja con Naciones Unidas en un programa orientado a reducir costos, tomando como referencia valores de mercado.