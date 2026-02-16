En la gestión de Nasry Asfura EE UU no estableció nuevo impuesto a las remesas

La medida busca que el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias migratorias, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), recauden fondos para cumplir metas de detención y deportación de migrantes en situación irregular, así como para avanzar en la construcción del muro fronterizo en el sur del país.Especialistas advirtieron en septiembre de 2025 que la medida podría reducir el ingreso de divisas en 2026.Sin embargo, datos oficiales del Banco Central de Honduras (BCH) señalan que, hasta el 5 de febrero de 2026, el envío de remesas <u><a rel="nofollow" href="https://www.elheraldo.hn/economia/envio-remesas-familiares-crecio-128-millones-dolares-5-febrero-honduras-BI29303741">aumentó</a></u> en 128,300 millones de dólares en comparación con el mismo período de 2025.En conclusión, la afirmación que vincula el impuesto a las remesas con decisiones del gobierno de Nasry Asfura es falsa: el gravamen fue aprobado en 2025 y entró en vigor antes de que el actual mandatario asumiera el cargo.