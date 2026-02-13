Johana Bermúdez no ha dicho que Honduras es el nuevo sueño americano gracias al Partido Nacional

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales muestra un arte gráfico con una supuesta cita de la diputada Johana Bermúdez en la que afirma que la población no debe afligirse por el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque Honduras es el “nuevo sueño americano” gracias al Partido Nacional. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe registro en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que sustenten la autenticidad de la frase viral. Además, la diputada aclaró que el contenido es falso. "EL NUEVO SUEÑO AMERICANO ES AQUI EN HONDURAS, GRACIAS AL PARTIDO NACIONAL. AHORA TENDREMOS GRANDES OPORTUNIDADES EN hONDURAS ASI QUE NO NOS AFLIJAMOS POR EL TPS", dice textualmente la pieza viral en una publicación de Facebook que ha sido compartida casi 140 veces desde el 12 de febrero.

Johana Bermúdez es diputada por el Partido Nacional, electa por el departamento de Francisco Morazán, quien ha sido reelecta desde 2018. Además de su carrera política, Bermúdez ha desarrollado su trayectoria profesional como médica especialista en Medicina Interna y Dermatología. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + sueño americano + Honduras + Partido Nacional + TPS” no arrojó resultados que evidencien la difusión de la cita en medios de comunicación confiables. Tampoco se encontró declaraciones en las que sostenga que Honduras sea el “nuevo sueño americano” en las cuentas oficiales de la diputada Bermúdez en Facebook , Instagram y X . LA PRENSA Verifica además comprobó mediante una búsqueda inversa que el arte gráfico ha sido divulgado únicamente por perfiles de poca credibilidad que comparten el contenido sin referencia a fuentes oficiales. El excanciller y el actual presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), Enrique Reina, también amplificó la desinformación.

Lo que sí se halló fue el mismo contenido rotulado con la palabra “falso” en el estado de WhatsApp personal de Johana Bermúdez, donde desmiente la frase atribuida.

Sobre la imagen