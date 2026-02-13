Es falso que Johana Bermúdez proponga cobrar “ciudadanía municipal” en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Nos preguntaron a nuestro WhatsApp 9446-9090 por una captura de pantalla compartida en redes sociales atribuye a la diputada Johana Bermúdez una supuesta propuesta de ley para cobrar una “ciudadanía municipal” a quienes residan en un municipio distinto al de su nacimiento, mediante un pago obligatorio cada cinco años. Es falso. Tras revisar las cuentas oficiales del Congreso Nacional, no existe ningún registro que informe sobre la supuesta iniciativa descrita en la imagen. Además, la propia diputada Johana Bermúdez desmintió públicamente la cita que se le atribuye en la captura. “USTED DEBE PAGAR POR CIUDADANÍA SI USTED ESTA EN TEGUCIGALPA Y ES DE INTIBUCA DEBE PAGAR (VISIVERSA)”, dice literalmente el pantallazo que se mueve por la aplicación de mensajería desde al menos el 13 de febrero.

El contenido viral también agrega: “Johana Bermúdez propondrá que se cobre la ciudadanía por municipio. Significa que si usted es de Distrito Central y no es 0801, deberá pagar una ciudadanía por 5 años y luego renovarla”. El Congreso Nacional, instalado para el período 2026-2030, tiene menos de un mes en funciones y, en ese lapso, han circulado en redes sociales varias propuestas falsas atribuidas a diputados de distintos partidos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Bermúdez cumple su tercer período consecutivo en el Legislativo. Fue electa por primera vez en 2018 por el departamento de Francisco Morazán.

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + ciudadanía + municipio + cinco años” no arrojó resultados en medios de comunicación ni comunicados del Congreso Nacional que evidencien la existencia de la propuesta. LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales del Congreso Nacional en Facebook y X , sin encontrar iniciativas relacionadas con la creación de un cobro por ciudadanía municipal. Asimismo, al revisar las cuentas oficiales de Johana Bermúdez, se encontró en su perfil de Facebook una publicación del 8 de febrero de 2026 en la que comparte capturas de pantallas de la imagen viral con la palabra “falso” sobrepuesta. “Es FALSO: No existe ninguna iniciativa de ley ni propuesta oficial que pretenda cobrar a los ciudadanos por su procedencia municipal o por vivir en un sector distinto al de su nacimiento”, escribió textualmente en la descripción.