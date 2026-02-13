Pareja involucrada en el crimen de sus amigos queda en prisión

San Pedro Sula

Este viernes, la Fiscalía local de El Progreso determinó requerimiento fiscal contra una pareja señalada como responsable del crimen de los esposos Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, hallados sin vida la mañana del miércoles a la orilla de la carretera CA-13, que de El Progreso, Yoro, conduce hacia Tela.

Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y su pareja Gina Azucena Poveda, de 39, de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos ayer en su vivienda ubicada en la residencial La Granja, también en El Progreso. Ambos eran amigos y vecinos de las víctimas, de acuerdo con las investigaciones policiales.

Las diligencias investigativas establecen que horas antes del crimen los detenidos habrían llegado a la casa de las víctimas para invitarlas a departir fuera de la vivienda; durante varias horas ingirieron bebidas alcohólicas y posteriormente se habría originado una discusión entre las víctimas y los sospechosos, que terminó en tragedia.

Según la Policía, Alvarado Sierra realizó una llamada al 911 para alertar sobre el crimen, presuntamente con la intención de despistar a las autoridades, pero la versión proporcionada no coincidía con los hechos. Por lo tanto, la llamada abrió una línea de investigación que condujo a la ubicación de la pareja y al allanamiento de su vivienda, donde los agentes encontraron indicios que los incriminarían.

Además, las autoridades explicaron que entre los elementos recabados figuran casquillos de bala y pequeños rastros de sangre en una camioneta.