Pareja involucrada en el crimen de sus amigos queda en prisión

Las diligencias investigativas establecen que horas antes del crimen los detenidos habrían llegado a la casa de las víctimas para invitarlas a departir fuera de la vivienda.

Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya fueron hallados sin vida la mañana del miércoles a la orilla de la carretera CA-13.
San Pedro Sula

Este viernes, la Fiscalía local de El Progreso determinó requerimiento fiscal contra una pareja señalada como responsable del crimen de los esposos Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya, hallados sin vida la mañana del miércoles a la orilla de la carretera CA-13, que de El Progreso, Yoro, conduce hacia Tela.

Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y su pareja Gina Azucena Poveda, de 39, de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos ayer en su vivienda ubicada en la residencial La Granja, también en El Progreso. Ambos eran amigos y vecinos de las víctimas, de acuerdo con las investigaciones policiales.

Las diligencias investigativas establecen que horas antes del crimen los detenidos habrían llegado a la casa de las víctimas para invitarlas a departir fuera de la vivienda; durante varias horas ingirieron bebidas alcohólicas y posteriormente se habría originado una discusión entre las víctimas y los sospechosos, que terminó en tragedia.

Según la Policía, Alvarado Sierra realizó una llamada al 911 para alertar sobre el crimen, presuntamente con la intención de despistar a las autoridades, pero la versión proporcionada no coincidía con los hechos. Por lo tanto, la llamada abrió una línea de investigación que condujo a la ubicación de la pareja y al allanamiento de su vivienda, donde los agentes encontraron indicios que los incriminarían.

Además, las autoridades explicaron que entre los elementos recabados figuran casquillos de bala y pequeños rastros de sangre en una camioneta.

