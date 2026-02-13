Un hombre de la tercera edad muere en incendio: “Son cosas que no se esperan”

Un hombre perdió la vida tras un incendio registrado la noche del jueves en la comunidad de San Buenaventura, en San Francisco de Yojoa.
La víctima fue identificada como Neptalí Rivera, de 64 años de edad.
Vecinos consternados señalaron que la víctima era una persona servicial y muy estimada en la región. “Son cosas que no se esperan. Le servía a toda la gente acá; toda la población está consternada por este suceso”, expresó uno de los residentes al medio local La Prensa Santacruzana. También agregó que Rivera vivía solo, consumía drogas y se dedicaba a la recolección de plástico.
Mientras las llamas consumían la vivienda de madera, plástico y bloques, Rivera pidió ayuda. Fue entonces cuando sus vecinos acudieron a su llamado e intentaron apagar el fuego con pailas y baldes de agua; sin embargo, su labor fue infructuosa, ya que Rivera murió minutos después.
De momento no existe una versión oficial sobre el origen del siniestro; corresponderá a las autoridades realizar las indagaciones pertinentes. Sin embargo, preliminarmente se maneja que, debido a que no contaba con energía eléctrica, Rivera acostumbraba encender una fogata dentro de la vivienda.