Un hombre de la tercera edad muere en incendio: “Son cosas que no se esperan”

San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida tras un incendio registrado la noche del jueves en la comunidad de San Buenaventura, en San Francisco de Yojoa.

La víctima fue identificada como Neptalí Rivera, de 64 años de edad.

Vecinos consternados señalaron que la víctima era una persona servicial y muy estimada en la región. “Son cosas que no se esperan. Le servía a toda la gente acá; toda la población está consternada por este suceso”, expresó uno de los residentes al medio local La Prensa Santacruzana. También agregó que Rivera vivía solo, consumía drogas y se dedicaba a la recolección de plástico.