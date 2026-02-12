  1. Inicio
Ultiman a joven ganadero apasionado por las carreras de cinta en Yoro

La víctima fue identificada como Starling Turcios, quien se dedicaba al rubro del ganado vacuno; era reconocido en la zona por su afición a las carreras de cint a caballo

Ultiman a joven ganadero apasionado por las carreras de cinta en Yoro

Fotografía en vida de Starling Turcios.

 Foto: Cortesía redes sociales
Yoro, Honduras.

La mañana de este jueves se reportó la muerte violenta de un joven de aproximadamente 20 años de edad, en la comunidad de El Sauzal, municipio de Yoro, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Starling Turcios, quien se dedicaba al rubro del ganado vacuno. En el lugar fue encontrado el vehículo en el que transportaba reses.

Ultiman a joven ganadero apasionado por las carreras de cinta en Yoro

El joven, conocido como Talo, era reconocido en la zona por su afición a las carreras de cinta a caballo.

Hasta la escena del crimen se desplazaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área y realizaron el levantamiento cadavérico.

Con este hecho, suman cuatro muertes violentas registradas esta semana en el departamento. La mañana de este jueves también fue hallado sin vida Felipe Dubón Flores, de 22 años, en el municipio de Sulaco, Yoro, luego de que la noche anterior se reportara su desaparición.

Ataque armado deja dos jóvenes muertos en Sulaco, Yoro

Asimismo, el domingo 8 de febrero fueron asesinados Ernesto Getsel Valladares, de 24 años, y Eduardo Sánchez Escoto, de 22.

De manera preliminar, se presume que el Cartel El Diablo estaría vinculado a los crímenes de Dubón, Valladares y Sánchez; sin embargo, las autoridades no han establecido relación entre el asesinato de Starling Turcios y ese grupo criminal.

