Cossette López: “Si negocian, se consolidarán como enemigos”

Tegucigalpa

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó lo que calificó como “juicios políticos” y advirtió sobre una supuesta instrumentalización de la justicia tras las elecciones de 2025.

En el texto, la funcionaria señaló que decisiones orientadas a favorecer la impunidad “harán cómplices” a quienes —según expresó— contribuyan a prolongar la crisis democrática que, a su juicio, se originó en el proceso electoral pasado. Asimismo, afirmó que no olvida los más de 105 días en los que, dijo, se bloqueó la respuesta de los tribunales a su reclamo de justicia.

López-Osorio también manifestó que, de existir negociaciones, estas consolidarían posturas contrarias a la democracia y al país, al tiempo que hizo referencia a acciones políticas que, en sus palabras, combinan presiones y acuerdos simultáneos.

Hasta el momento, no se han emitido reacciones oficiales de otros actores políticos en respuesta al mensaje de la consejera.