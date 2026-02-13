Cossette López: “Si negocian, se consolidarán como enemigos”

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó lo que calificó como “juicios políticos” y advirtió sobre una supuesta instrumentalización de la justicia tras las elecciones de 2025.
En el texto, la funcionaria señaló que decisiones orientadas a favorecer la impunidad “harán cómplices” a quienes —según expresó— contribuyan a prolongar la crisis democrática que, a su juicio, se originó en el proceso electoral pasado. Asimismo, afirmó que no olvida los más de 105 días en los que, dijo, se bloqueó la respuesta de los tribunales a su reclamo de justicia.
López-Osorio también manifestó que, de existir negociaciones, estas consolidarían posturas contrarias a la democracia y al país, al tiempo que hizo referencia a acciones políticas que, en sus palabras, combinan presiones y acuerdos simultáneos.
Hasta el momento, no se han emitido reacciones oficiales de otros actores políticos en respuesta al mensaje de la consejera.
JUICIOS POLÍTICOS. Para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025...Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron... y...— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) February 13, 2026
Nombres mencionados
En los últimos días, al menos tres figuras han sido señaladas en torno a posibles juicios políticos: Marlon Ochoa, consejero del CNE; el fiscal general, Johel Zelaya; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, quien hace una semana dejó clara su postura.
“Puedo decir con toda honestidad que no me quita el sueño, porque nadie puede ser juzgado por estar actuando bien”, manifestó la magistrada.
En ese mismo sentido, el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, anunció el pasado miércoles que presentaría una moción en el Congreso Nacional para interpelar al fiscal general, Johel Zelaya, en medio de la controversia política en torno al actuar del Ministerio Público y su rol en el reciente proceso electoral.
“El fiscal tiene que venir a pararse enfrente de este Congreso Nacional a rendir cuentas y dar explicación de por qué intentó entorpecer el proceso electoral, boicotear la democracia para que no hubiera elecciones y dejar acéfalo el Consejo Nacional Electoral”, manifestó Mejía, quien también señaló: “No solo el fiscal, sino también Marlon Ochoa, Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral; y dónde están los fondos destinados en este Congreso Nacional mal utilizados por Luis Redondo”.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a finales de enero —al referirse a los consensos y al contexto político durante la instalación de la junta provisional— aludió al consejero Ochoa y advirtió sobre el papel que, a su juicio, ha desempeñado en el CNE.
“Estate quieto, sos la figura con la que se puede estrenar el juicio político”, expresó Zambrano, al cuestionar la actuación de Ochoa durante el pasado proceso electoral y el período poselectoral.