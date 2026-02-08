  1. Inicio
Ataque armado deja dos hombres muertos en Sulaco, Yoro

Una de las víctimas fue identificada como Getsel Valladares, un joven que recientemente había retornado de los Estados Unidos. La segunda persona fallecida respondía al nombre de Eduardo Escoto

Getsel Valladares y Eduardo Sánchez Escoto, ambos víctimas de un ataque armado.

 Foto: Cortesía redes sociales
Sulaco, Yoro.

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la noche de este domingo en un ataque armado ocurrido en el barrio San Juan Bosco, en Sulaco, Yoro.

Una de las víctimas fue identificada como Getsel Valladares, un joven que recientemente había retornado de los Estados Unidos. De acuerdo con información preliminar, los atacantes lo habrían perseguido antes de dispararle en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

La segunda persona fallecida respondía al nombre de Eduardo Sánchez Escoto, originario de Sulaco, quien también murió en el mismo hecho violento, según confirmaron las autoridades locales.

El doble homicidio se registró en una zona del barrio San Juan Bosco, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Noticia en desarrollo...

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

