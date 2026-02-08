Ultiman a mujer dentro de su vehículo mientras conducía en Guaimaca

Guaimaca, Francisco Morazán.

Una mujer perdió la vida de forma violenta la tarde de este domingo 8 de febrero tras un ataque armado registrado en la colonia Las Brisas, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Mariela Moradel, quien deja a un hijo huérfano.

Según los primeros datos, la víctima se desplazaba en su camioneta cuando fue alcanzada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. A causa de las heridas, murió al instante y el vehículo continuó su trayectoria hasta impactar contra una vivienda cercana. Los responsables escaparon inmediatamente.