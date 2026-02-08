  1. Inicio
Ultiman a mujer dentro de su vehículo mientras conducía en Guaimaca

Según los primeros datos, la víctima se desplazaba en su camioneta cuando fue alcanzada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes la atacaron sin mediar palabra

Fotografía en vida de Mariela Moradel.

 Foto: Cortesía redes sociales
Guaimaca, Francisco Morazán.

Una mujer perdió la vida de forma violenta la tarde de este domingo 8 de febrero tras un ataque armado registrado en la colonia Las Brisas, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Mariela Moradel, quien deja a un hijo huérfano.

Según los primeros datos, la víctima se desplazaba en su camioneta cuando fue alcanzada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

A causa de las heridas, murió al instante y el vehículo continuó su trayectoria hasta impactar contra una vivienda cercana. Los responsables escaparon inmediatamente.

Habitantes del sector relataron que la víctima residía a pocas casas del sitio donde ocurrió el crimen, lo que incrementó la conmoción entre los vecinos, quienes presenciaron el despliegue policial.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para asegurar el perímetro y resguardar los indicios, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

