Detienen a conductor guatemalteco con 18,000 dólares sin justificar en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (Dnspf), con el apoyo de la unidad antidrogas, durante una inspección de rutina en el punto de control fronterizo de El Poy, departamento de Ocotepeque , en el este del país.

Las autoridades de Honduras detuvieron este domingo a un conductor guatemalteco que transportaba 18.000 dólares en efectivo ocultos en un vehículo de carga, por lo que será procesado por presunto lavado de activos, informó una fuente oficial.

Según un comunicado de la Policía hondureña, el detenido es un hombre de 37 años que conducía una rastra procedente de El Salvador.

Al momento de la inspección minuciosa del automotor, los agentes localizaron el dinero distribuido en 900 billetes de 20 dólares dentro de una bolsa oculta bajo el asiento del conductor.

"Al consultarle sobre la procedencia del efectivo, el ciudadano manifestó no contar con documentación que respaldara su origen lícito, motivo por el cual se activaron los protocolos correspondientes y de inmediato se procedió a su detención", subrayó la Policía hondureña.

Como parte de la estrategia denominada Comunidades Seguras, las autoridades hondureña decomisaron al guatemalteco, además de las divisas, el camión y dos teléfonos móviles.

La Policía Nacional destacó que la detención del guatemalteco representa "un golpe significativo" contra las actividades financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado y reafirmó el compromiso de fortalecer los controles en los puntos estratégicos del territorio hondureño.

El capturado ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se inicie el proceso legal conforme a la ley hondureña.