Ultiman a guardia de seguridad en La Ceiba, Atlántida

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este domingo en la calle de acceso al cementerio de la comunidad de Corozal, en el municipio de La Ceiba, Atlántida, presentando múltiples impactos de bala en su cuerpo.
La víctima fue identificada por sus familiares como Amílcar Josué Miranda Flores, de 29 años de edad. Miranda Flores, quien laboraba como guardia de seguridad, era originario del municipio de Limón, Colón, pero residía desde hace un tiempo en la comunidad comunidad de Corozal.
El cuerpo del joven quedó tendido entre una plantación de palma africana a la orilla del camino. Pobladores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar la dantesca escena.
Personas que conocían a Amílcar lo describieron como un hombre dedicado a su trabajo como guardia de seguridad. Sin embargo, relatos preliminares de allegados manifestaron que el ahora occiso habría tenido una fuerte discusión la noche antes con un individuo de la zona.
Se presume que este altercado personal pudo ser el detonante del ataque que le quitó la vida. La Dirección Policial de Investigación (DPI) inició las investigaciones que permitan dar con el paradero del responsable.