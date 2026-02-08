Ultiman a guardia de seguridad en La Ceiba, Atlántida

La Ceiba, Atlántida

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este domingo en la calle de acceso al cementerio de la comunidad de Corozal, en el municipio de La Ceiba, Atlántida, presentando múltiples impactos de bala en su cuerpo.​

La víctima fue identificada por sus familiares como Amílcar Josué Miranda Flores, de 29 años de edad. Miranda Flores, quien laboraba como guardia de seguridad, era originario del municipio de Limón, Colón, pero residía desde hace un tiempo en la comunidad comunidad de Corozal.