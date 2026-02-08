  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo

¡Enamoran! Las hermosas chicas que cautivaron en el Marathón vs Real España, fiesta de la Furia Verde e infiltrados en el derbi.

Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
1 de 26

Estas son las mejores imágenes del ambientazo y bellas chicas capturadas en la previa del derbi entre Marathón y Real España.

 FOTOS OPSA: Neptalí Romero | Héctor Paz.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
2 de 26

La Furia Verde hizo su show en las calles de San Pedro Sula y protagonizó un ambientazo minutos previos al partido.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
3 de 26

¡Espectacular! Un enorme ambiente se vivió en las calles sampedranas en la previa del derbi por la jornada 4.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
4 de 26

Entre cánticos, gritos y colorido ambiente: así fue la llegada de la Furia Verde al Estadio Yankel Rosenthal.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
5 de 26

¡Ni el sol los detuvo! Así fue la fiesta que armó la Furia Verde minutos antes del inicio del clásico.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
6 de 26

La presencia femenina tomó protagonismo en el ambiente previo al derbi. Ella llegó acompañada al Yankel.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
7 de 26

Sin duda, las bellas chicas enamoraron en las graderías del recinto capitalino.

Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
8 de 26

Esta hermosa madre no se quiso perder el partido y así llegó acompañada de su retoño.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
9 de 26

Así fueron captadas por las cámaras de Diario LA PRENSA en el Estadio Yankel Rosenthal.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
10 de 26

Y por supuesto que causaron revuelo en las graderías del recinto sampedrano.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
11 de 26

¡Hermosas! Estas bellas damas también robaron miradas en el Yankel Rosenthal.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
12 de 26

Ella conquistó a muchos con su sonrisa y, sin duda, engalanó en la previa del clásico.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
13 de 26

Los 'infiltrados'. Aficionados del Real España tampoco se perdieron la fiesta y llegaron al Yankel para disfrutar del duelo.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
14 de 26

¡Tremenda postal! La rivalidad solo queda en lo futbolístico y así posaron para las cámaras de LA PRENSA, estos hinchas de ambos equipos.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
15 de 26

Los aficionados del Real España fueron ubicados en la localidad sur del Estadio Yankel Rosenthal.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
16 de 26

Nicolás Suazo, exjugador y leyenda verdolagas, fue recibido con cariño en la previa del derbi.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
17 de 26

¡PERO, QUÉ BELLEZA! Esta hermosa dama robó suspiros en las afueras del recinto sampedrano.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
18 de 26

Esta aficionada verdolaga conquistó el corazón de muchos. ¡Qué hermosa sonrisa!
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
19 de 26

Las hinchas de Marathón cautivaron con su belleza en San Pedro Sula.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
20 de 26

¡HERMOSA! Ella fue una de las que más enamoró en la previa y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
21 de 26

Más fotos de las lindas aficionadas de Marathón y que fueron captadas por nuestra LENTE antes del inicio del derbi en San Pedro Sula.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
22 de 26

¡No hay rivalidad! Ellos llegaron con la camiseta del equipo de sus amores.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
23 de 26

En las graderías del Yankel Rosenthal se vivió un ambiente familiar y quedó evidenciado que la rivalidad solo existe en cancha.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
24 de 26

¡Linda postal! La foto para el recuerdo que se tomaron ambos aficionados en el Yankel.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
25 de 26

Sin duda, hubo derroche de bellezas en San Pedro Sula. Las aficionadas verdolagas enamoraron en la previa.
Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo
26 de 26
Cargar más fotos