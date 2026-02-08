Las chicas que enamoraron en el Marathón-Real España, infiltrados y ambientazo

Estas son las mejores imágenes del ambientazo y bellas chicas capturadas en la previa del derbi entre Marathón y Real España.
La Furia Verde hizo su show en las calles de San Pedro Sula y protagonizó un ambientazo minutos previos al partido.
¡Espectacular! Un enorme ambiente se vivió en las calles sampedranas en la previa del derbi por la jornada 4.
Entre cánticos, gritos y colorido ambiente: así fue la llegada de la Furia Verde al Estadio Yankel Rosenthal.
¡Ni el sol los detuvo! Así fue la fiesta que armó la Furia Verde minutos antes del inicio del clásico.
La presencia femenina tomó protagonismo en el ambiente previo al derbi. Ella llegó acompañada al Yankel.
Sin duda, las bellas chicas enamoraron en las graderías del recinto capitalino.
Esta hermosa madre no se quiso perder el partido y así llegó acompañada de su retoño.
Así fueron captadas por las cámaras de Diario LA PRENSA en el Estadio Yankel Rosenthal.
Y por supuesto que causaron revuelo en las graderías del recinto sampedrano.
¡Hermosas! Estas bellas damas también robaron miradas en el Yankel Rosenthal.
Ella conquistó a muchos con su sonrisa y, sin duda, engalanó en la previa del clásico.
Los 'infiltrados'. Aficionados del Real España tampoco se perdieron la fiesta y llegaron al Yankel para disfrutar del duelo.
¡Tremenda postal! La rivalidad solo queda en lo futbolístico y así posaron para las cámaras de LA PRENSA, estos hinchas de ambos equipos.
Los aficionados del Real España fueron ubicados en la localidad sur del Estadio Yankel Rosenthal.
Nicolás Suazo, exjugador y leyenda verdolagas, fue recibido con cariño en la previa del derbi.
¡PERO, QUÉ BELLEZA! Esta hermosa dama robó suspiros en las afueras del recinto sampedrano.
Esta aficionada verdolaga conquistó el corazón de muchos. ¡Qué hermosa sonrisa!
Las hinchas de Marathón cautivaron con su belleza en San Pedro Sula.
¡HERMOSA! Ella fue una de las que más enamoró en la previa y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Más fotos de las lindas aficionadas de Marathón y que fueron captadas por nuestra LENTE antes del inicio del derbi en San Pedro Sula.
¡No hay rivalidad! Ellos llegaron con la camiseta del equipo de sus amores.
En las graderías del Yankel Rosenthal se vivió un ambiente familiar y quedó evidenciado que la rivalidad solo existe en cancha.
¡Linda postal! La foto para el recuerdo que se tomaron ambos aficionados en el Yankel.
Sin duda, hubo derroche de bellezas en San Pedro Sula. Las aficionadas verdolagas enamoraron en la previa.