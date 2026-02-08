Novia de Vinícius sorprende con vestido picante y collar con su nombre

La novia de Vinicius Junior dejó a todos boquiabiertos al aparecer con un traje de gata completamente llamativo, que encendió las redes sociales.
La relación entre Vinicius Junior y Virginia Fonseca se vuelve cada vez más pública.
A medida que pasa el tiempo, el vínculo entre el futbolista y la modelo se fortalece y se muestra con mayor naturalidad.
En las redes sociales de la influencer se ha visto con frecuencia cómo comparte imágenes junto al delantero merengue.
Cabe destacar que hace poco ambos hicieron oficial su romance, confirmando lo que ya se venía especulando.
Aunque Vinicius no está atravesando su mejor temporada en cuanto a números con el Real Madrid, su vida amorosa parece ir viento en popa.
Virginia ha demostrado ser una apasionada del fútbol, y lo evidencia asistiendo con regularidad a los partidos del jugador.
Incluso se le ha visto luciendo camisetas con la imagen del delantero, dejando claro lo enamorada que está.
La reconocida modelo, influencer y empresaria de 26 años también ha compartido fotos disfrutando junto a sus hijos al lado del brasileño.
En todas las publicaciones se les ve muy felices, y la relación entre ambos en redes sociales confirma que están profundamente enamorados.
En las últimas horas, Virginia encendió las redes sociales con una nueva publicación. La modelo mostró un traje de gata que incluye una correa con el nombre de Vinicius.
Los seguidores de ambos no han pasado por alto estas imágenes y reaccionaron de inmediato.
Sin embargo, el atuendo corresponde al vestuario que la modelo usará en el Carnaval de Brasil.
"Amo vivir cada momento del Carnaval. Recreamos para GSHOW el look de la diva Luma de Oliveira de 1998", publicó, mostrando su disfraz de gata.