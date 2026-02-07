Fuerte choque en el UPN-Olimpia, chicas y, ¿quién es el 'chelito' que debutó?

¡Jugada peligrosa! En el primer tiempo, el futbolista de los Lobos de la UPN, Janiel Ruiz, se fue a estrellar contra el muro de concreto que está detrás de una de las porterías del estadio Emilio Williams tras una disputa con Elison Rivas. El jugador fue rápidamente atendido y el fuerte choque no pasó a mayores.