Fuerte choque en el UPN-Olimpia, chicas y, ¿quién es el 'chelito' que debutó?

Estas fueron algunas de las mejores imágenes de los duelos entre UPNFM vs Olimpia y el Motagua vs Victoria.
El bicampeón de Honduras se trasladó a Chueca para abrir con la jornada sabatina correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2026.
Los aficionados del sur le dieron una cálida bienvenida al Olimpia. Los jugadores firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con algunos aficionados presentes.
La Ultra Fiel una vez más se hizo presente para apoyar al equipo en la Liga Nacional y el Emilio Williams no fue la excepción.
La barra de Olimpia puso el ambiente en el feudo sureño. Los leones sumaron su segundo triunfo y volvieron a la senda de la victoria.
Esta bella chica fue una de las que cautivo en la continuación de la jornada 4 del Clausura 2026.
¡Hermosas! Ellas también enamoraron en la previa del UPNFM vs Olimpia en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
Previo al pitazo inicial, Eduardo Espinel y Salomón Názar se saludaron en el Estadio Emilio Williams.
Este fue el sorpresivo once titular que presentó Olimpia ante Lobos UPNFM con debutantes: Onán Rodríguez, Elison Rivas, Clinton Bennet, F. García, Edwin Lobo, Raúl García, S. Ramírez, Josman Figueroa, Maynor Arzu, David Flores y Jerry Bengtson.
Onán Rodríguez, exarquero del Real España, tuvo su tan esperado estreno con la camiseta del león: dejó su portería en cero.
Santiago Ramírez también vio acción en el compromiso ante Lobos UPNFM. El uruguayo empezó a sumar más tiempo con el león.
¡Jugada peligrosa! En el primer tiempo, el futbolista de los Lobos de la UPN, Janiel Ruiz, se fue a estrellar contra el muro de concreto que está detrás de una de las porterías del estadio Emilio Williams tras una disputa con Elison Rivas. El jugador fue rápidamente atendido y el fuerte choque no pasó a mayores.
El Olimpia se terminó quedando con el triunfo en Choluteca. Los Albos lo ganaron por la mínima con un tanto de Jerry Bengtson.
Con esta victoria, el Olimpia alcanzó el liderato del Clausura 2026 con 8 puntos y mandó a la segunda plaza al Real España con 7.
Olimpia tuvo varios debutantes esta noche, uno de ellos el 'chelito': Él es Anthony Ortiz, la promesa Sub-20 que debutó en la Liga Nacional de Honduras con los colores del Albo.
El jugador se mostró emocionado al sumar sus primeros minutos con la camiseta del León.
Luego nos trasladamos al Estadio Nacional, en donde el Motagua recibió al Victoria de La Ceiba en el cierre de la jornada sabatina.
Los pequeños aficionados llegaron a tempranas horas y aprovecharon para saludar a los jugadores del Ciclón. Aquí, con Rodrigo de Olivera.
El frente frío no fue impedimento para asistir al recinto capitalino que dejó como saldo un 1-1. Los aficionados azules demostrando su fidelidad al equipo.
El abrazo entre "La Tota" Medina y Meléndez antes del inicio del partido. Muchas emociones en la previa.
Las acciones en el Estadio Nacional comenzaron a partir de las 7:30 de la noche, pero el empate se rompió hasta el minuto 35'.
Jefryn Macías abrió la lata para el Ciclón Azul, sin embargo, la alegría le duró poco, ya que tres minutos después el rival encontró el empate.
Espinal se lució con un verdadero golazo de larga distancia y puso el 1-1 del Victoria, que finalmente no se movió
Con este empate, el Motagua llegó a 5 puntos tras 3 partidos y el Victoria sumó un punto valioso en su lucha por el no descenso en la Liga Nacional de Honduras.