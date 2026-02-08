Horóscopo de hoy, 8 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

En el plano sentimental, momentos muy dulces en pareja.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La naturaleza y el deporte pueden confluir en tu vida a partir de ahora gracias a la influencia de nuevos amigos que encontrarás más cerca de lo que imaginas. Puedes aprovechar para practicar esos deportes que veías con cierta envidia.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu vida afectiva se está transformando de una forma contundente, sientes más seguridad y confianza, pero también más ataduras de lo que hubieses imaginado hasta hace poco tiempo. Tal vez haya llegado el momento de los compromisos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No dejes que eventuales apuros económicos condicionen tus relaciones familiares. El dinero no debe ser el centro de tu relación con los seres más cercanos, porque la diversión y el ocio no siempre pasan por el consumo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy sacarás el tiempo que necesitas para poner al día tus cuentas y documentos en casa. No encontrarás un momento más relajado para hacer frente a tanto atraso, y con mejor compañía para no sentirse sólo ante el peligro.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vivirás una jornada extremadamente tranquila, que te permitirá tener con un familiar o amigo una larga charla de esas para las que nunca se encuentra el ambiente adecuado y de la que saldrás muy reforzado para determinadas empresas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La jornda es propicia para los planes lúdicos de todo tipo, pero tendrás que dejar bien atados las cuestiones de trabajo o de estudios, lo contrario será complicarse la vida sin necesidad, por tendrás tiempo para todo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que afrontar una decisión que has venido aplazando desde hace tiempo por miedo a equivocarte. Tus buenas relaciones sociales contribuirán a que no cometas ningún error.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Una vez solventados los problemas familiares, te apetecerá hacer un esfuerzo y preparar un viaje o una cita con los viejos amigos a los que no has podido ver; sólo con los planes, ya notarás una gran mejora física y mental.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitarás controlar tus impulsos con una persona que acabas de conocer, porque puede haberte dado una impresión equivocada; intenta moderarte y sé más observador, seguro que ves cosas en ella que te sorprenderán y agradarán.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu cuerpo te reclamará un poco de ejercicio para desentumecer unos músculos que mantienes dormidos de tanto sillón. Podrías disponer de tiempo libre para darte un paseo o para practicar algún deporte con los amigos o aún mejor con los hijos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las preocupaciones te desbordan y te sientes cada día un poco más en tensión. Debes poner remedio a esta situación, de lo contrario lo único que vas a conseguir es una colección de arrugas en la cara y una úlcera en el estómago.