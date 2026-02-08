De lo urbano al lujo: así cambió el estilo de Bad Bunny

Bad Bunny celebrará una década de carrera artística con un estilo que ha evolucionado de forma radical. Pasó de los colores estridentes y los atuendos urbanos que marcaron sus inicios a una estética más sobria, minimalista y asociada al lujo contemporáneo que hoy lo define.
Este domingo 8 de febrero de 2026, además, el artista será protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Su presentación está prevista alrededor de las 7:00 de la noche, hora del Este de Estados Unidos (6:00 de la tarde en Honduras), según la programación preliminar del evento.
Los cambios de look de Bad Bunny en 10 años:
1. Inicios (2016–2017) Estilo urbano y llamativo. En esta etapa predominaban las camisetas oversized, las cadenas gruesas y las gafas de colores. Los tonos vibrantes y los estampados reflejaban una identidad fuertemente ligada al trap y al reguetón underground.
2. Consolidación (2018–2019) Looks extravagantes. Abrigos de peluche, gafas futuristas y peinados excéntricos se convirtieron en su sello visual. Cada atuendo funcionaba como un mensaje contra lo convencional y reforzaba su imagen de artista rebelde.
3. Internacionalización (2020–2021) Experimentación con género y moda. Bad Bunny incorporó faldas, vestidos y accesorios tradicionalmente asociados a la moda femenina. El impacto cultural fue notable: se posicionó como referente de una moda sin etiquetas, rompiendo estereotipos dentro de la industria musical.
4. Etapa de madurez (2022–2024)Mayor sofisticación. Comenzó a apostar por trajes de diseñador, piezas de lujo y combinaciones más discretas. Su estilo se volvió híbrido, mezclando lo urbano con lo elegante, sin perder su esencia disruptiva.
5. Actualidad (2025–2026) Minimalismo y lujo contemporáneo. El denim, el algodón y los tonos neutros dominan sus apariciones públicas. La imagen más sobria refleja una evolución artística y personal, con mayor énfasis en la música y menos en la extravagancia visual.
Además de su evolución en moda, lgunos expertos en belleza han debatido si Bad Bunny se ha sometido a cirugías más invasivas, aunque la mayoría coincide en que los cambios visibles provienen de procedimientos menos agresivos como rellenos o tratamientos de piel.
Diseño de sonrisa: Bad Bunny confesó que se sometió a un diseño de sonrisa con carillas, procedimiento que él mismo calificó como un error del que se arrepiente. Especialistas en redes han señalado que este cambio fue evidente en sus primeras apariciones públicas tras el procedimiento.
Retoques estéticos: En eventos recientes, como los Grammy 2026, usuarios y expertos en belleza notaron modificaciones en su rostro, sugiriendo posibles procedimientos de armonización facial o rellenos.