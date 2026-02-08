¿Cuál será el apoyo de Nasry Asfura a los migrantes hondureños?

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, aseguró este domingo que su gobierno no dejará desamparados a los migrantes hondureños, y que su estrategia central será respaldar a quienes viven en el exterior mientras se generan oportunidades dentro del país, como parte de una agenda integral tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras calificar como “satisfactoria” la reunión sostenida con el mandatario estadounidense, Asfura afirmó que Washington ve a Honduras como “una gran oportunidad” para fortalecer una relación bilateral histórica que se extiende por más de 196 años. “Fue una plática bien amena y me siento muy satisfecho realmente. Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, está viendo a Honduras definitivamente como una gran oportunidad para estrechar esos lazos que nos unen”, expresó el gobernante hondureño a periodistas en Miami, antes de regresar a Tegucigalpa.

En materia migratoria, Asfura confirmó que durante el encuentro se abordó el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque aclaró que el asunto aún se encuentra pendiente y que optó por la prudencia. "Estuvimos hablando del TPS, que todavía está pendiente. El resto de la migración prefiero reservar el comentario, pero quedamos de hacer una revisión de las leyes y del trabajo que debemos hacer para Honduras", explicó. El presidente fue enfático al señalar que su administración mantendrá el respaldo a los hondureños en el exterior, pero subrayó que la solución estructural a la migración es crear empleo y oportunidades dentro del país.

Apoyo y optimismo