¿Cuál será el apoyo de Nasry Asfura a los migrantes hondureños?

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, aseguró este domingo que su gobierno no dejará desamparados a los migrantes hondureños, y que su estrategia central será respaldar a quienes viven en el exterior mientras se generan oportunidades dentro del país, como parte de una agenda integral tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Tras calificar como “satisfactoria” la reunión sostenida con el mandatario estadounidense, Asfura afirmó que Washington ve a Honduras como “una gran oportunidad” para fortalecer una relación bilateral histórica que se extiende por más de 196 años.
“Fue una plática bien amena y me siento muy satisfecho realmente. Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, está viendo a Honduras definitivamente como una gran oportunidad para estrechar esos lazos que nos unen”, expresó el gobernante hondureño a periodistas en Miami, antes de regresar a Tegucigalpa.
En materia migratoria, Asfura confirmó que durante el encuentro se abordó el tema del Estatus de Protección Temporal (TPS), aunque aclaró que el asunto aún se encuentra pendiente y que optó por la prudencia.
“Estuvimos hablando del TPS, que todavía está pendiente. El resto de la migración prefiero reservar el comentario, pero quedamos de hacer una revisión de las leyes y del trabajo que debemos hacer para Honduras”, explicó.
El presidente fue enfático al señalar que su administración mantendrá el respaldo a los hondureños en el exterior, pero subrayó que la solución estructural a la migración es crear empleo y oportunidades dentro del país.
Apoyo y optimismo
“No dejaremos desamparados a los migrantes, de ninguna manera, trabajaremos por ellos, pero debemos comenzar trabajando en el sentido de darles oportunidades en Honduras, que ahí los tengamos en el país con trabajo”, afirmó.
Asfura advirtió que Honduras no puede seguir perdiendo talento humano y recalcó que la generación de empleo depende principalmente de la inversión privada, con el Estado como facilitador.
“No podemos perder a nuestros talentos, no podemos dejar que se vayan del país. Para eso necesitamos generar inversión, y eso solo puede hacerlo la empresa privada; el gobierno no tiene capacidad de dar trabajo a todos los hondureños”, puntualizó.
En ese contexto, el mandatario explicó que solicitó a Trump la revisión de los aranceles que afectan la competitividad del país, al considerar que mejorar las condiciones comerciales permitirá atraer inversión y, con ello, reducir la migración forzada.
Honduras ya conformó las comisiones técnicas que negociarán la reducción del arancel general del 10 % y el gravamen del 25 % a los arneses, los cuales impactan directamente a la industria y al empleo, y las mesas de trabajo podrían iniciar la próxima semana en territorio hondureño.
Asfura también destacó la necesidad de reforzar la relación con Estados Unidos para asegurar un espacio sólido en el mercado internacional y confirmó que Trump analiza la designación de un embajador estadounidense en Honduras, cargo vacante desde abril de 2025.
Asimismo, el presidente llamó a los medios de comunicación a acompañar el proceso de transformación del país con información veraz y responsable.
“Aquí está el reto. Los medios tienen un gran trabajo de hablar con la verdad. Trabajaremos juntos para resolver muchos problemas del país y les demostraré que con trabajo sí se pueden lograr las cosas”, concluyó.