Marathón vs Real España, EN VIVO: ¡hora y dónde ver el derbi de la jornada 4!

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón y Real España se reencuentran luego de último partido en octubre. Ahí se midieron por la jornada 14 del torneo Apertura 2025, en donde empataron 0-0; desde ese entonces, el panorama fue diferente para ambos.

Ambos equipos se ponen a prueba esta tarde. El Estadio Yankel Rosenthal vuelve a ver acción y qué mejor, que un partidazo para medir las fuerzas del Monstruo y la Máquina, en busca de alcanzar el tan anhelado liderato de la actual campaña.

¡Derbi en San Pedro Sula! Hoy no es un día cualquiera, el Marathón y Real España se ven las caras por primera vez en el Clausura 2026, para protagonizar el clásico de la jornada 4 del torneo, en un juego que promete muchas emociones.

Los verdolagas alcanzaron la final - que terminó perdiendo ante Olimpia - luego de quedar como líderes del Grupo B en las triangulares. Mientras que el Real España se quedó en esa fase tras ser superado en el 'encasillado' A que compartió con los Albos y Motagua.

Ya para el Clausura 2026, el Marathón no ha perdido, pero ha cosechado dos empates y apenas un triunfo, por lo que intentará volver a sumar de a tres. En su debut empató 1-1 ante UPNFM, goleó 3-0 al Juticalpa FC y en la pasada fecha igualó 0-0 ante el Victoria.

Por su parte, el Real España también sigue invicto en el arranque del presente torneo y sus resultados le han sonreído un poco más. Derrotaron al Olancho FC por 2-0, triunfaron ante Genesis PN por 1-2 y recientemente empataron 2-2 ante Motagua. El equipo de Jeaustin Campos ha mostrado su firmeza en las primeras fechas y no se quedará con los brazos ante su acérrimo rival de la región.

"Este Real España viene haciendo un tuvo un buen inicio y nosotros este tuvimos un inicio donde hemos sumado, pero quizás no ha sabido por ahí a poco este los empates que tuvimos de visitante, así que tenemos la posibilidad el domingo de hacer un buen partido, de tratar de quedarnos con tres puntos, sabiendo de que, bueno, que es un clásico, que hay riesgos, que el rival juega", dijo en la previa Pablo Lavallén, entrenador de Marathón.

Y agrega: "Siempre cuando vos jugás clásicos, partidos en donde la paridad técnica y estratégica es bastante pareja. Las cosas se hacen siempre un poco más difíciles y por ahí se ven partidos más trabados, pero bueno, la idea no va a cambiar, la nuestra no va a cambiar y vamos a tratar de seguir llegando a concretar goles y a tener situaciones de goles de la manera que lo hicimos todo el semestre anterior.

Tanto Marathón como Real España pueden alcanzar la cima del Clausura 2026 de conseguir los tres puntos. En el caso del Monstruo Verde, alcanzaría los 8 puntos que tiene Olimpia y por el lado de la Máquina, llegaron a 10 puntos, continuando invictos en el torneo.