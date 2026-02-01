Real España-Motagua, EN VIVO: ¡Hora y dónde ver el primer clásico del Clausura!

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se viene un partidazo! Real España y Motagua se visten de gala y este domingo protagonizarán el primer clásico del Clausura 2026. El Estadio Morazán de San Pedro Sula será el escenario de este vibrante duelo.

La 'Máquina' Aurinegra llega como líder del torneo. Invicto y con la oportunidad de distanciarse de Olimpia y Marathón, actual campeón y subcampeón, pero para demostrar su buen momento deberá pasar por el Motagua.

Real España superó en su primera prueba al Olancho FC; el equipo de Jeaustin Campos venció por 2-0 a los Potros en el Estadio Morazan. Luego, se trasladaron al estadio Roberto Suazo Córdova para enfrentar al Génesis PN: ahí salieron victoriosos con un ajustado 1-2.