Real España-Motagua, EN VIVO: ¡Hora y dónde ver el primer clásico del Clausura!

¡Se viene un partidazo! Real España y Motagua se visten de gala y este domingo protagonizarán el primer clásico del Clausura 2026. El Estadio Morazán de San Pedro Sula será el escenario de este vibrante duelo.
La 'Máquina' Aurinegra llega como líder del torneo. Invicto y con la oportunidad de distanciarse de Olimpia y Marathón, actual campeón y subcampeón, pero para demostrar su buen momento deberá pasar por el Motagua.
Real España superó en su primera prueba al Olancho FC; el equipo de Jeaustin Campos venció por 2-0 a los Potros en el Estadio Morazan. Luego, se trasladaron al estadio Roberto Suazo Córdova para enfrentar al Génesis PN: ahí salieron victoriosos con un ajustado 1-2.
Ahora regresa a casa y lo hará para tener la complicada visita del Motagua. El Ciclón Azul se estrenó apenas el pasado jueves 29 de enero tras descansar en la primera fecha. En esa segunda jornada doblegaron al Platense en el Nacional.
Para este duelo, Real España llega como líder con 6 puntos, mientras que Motagua es quinto con 3 unidades, pero con un partido menos.
Este es un clásico que promete muchas emociones y que en sus últimos cinco partidos ha sido parejo. En ese historial, hay 2 triunfos para cada uno y 1 empate. El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 23 de diciembre del 2025, cuando igualaron 1-1 en San Pedro Sula por la jornada 5 de las triangulares.
Hora y dónde ver el Real España vs Motagua
El cotejo entre Real España vs Motagua va por la señal de Deportes TVC, pero también lo puedes seguir en www.laprensa.hn.