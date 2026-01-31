Tabla en Honduras: Real España sonríe tras tropiezos de Olimpia y Marathón

La jornada 3 del torneo Clausura 2026 comenzó este sábado con dos entretenidos duelos entre el Victoria vs. Marathón y el Olimpia vs Juticalpa FC. La tabla de posiciones empieza a moldearse y tras estos encuentros hay movimientos.
El telón se abrió con el cotejo entre el Monstruo Verde frente a la Jaiba Brava. Los subcampeones del fútbol hondureño pasaron apuros y no pudieron ante un complicado equipo de "La Tota" Medina, por lo que terminaron igualando sin goles en La Ceiba.
Más adelante se enfrentaron Olimpia vs Juticalpa FC. Los canecheros nuevamente le dieron pelea al bicampeón y le arrebataron puntos en su casa, el Estadio Nacional; el partido finalizó 2-2 en Tegucigalpa.
Con estos resultados, el Real España sonríe y se mantiene en el liderato del Clausura 2026 con 6 puntos y a falta de su juego ante el Motagua este domingo en el Estadio Nacional. La Máquina buscará ampliar su ventaja y los Azules mantenerse firmes.
En la segunda plaza se encuentra el Marathón 5 unidades y le sigue el Olimpia con la misma cantidad; ambos tropezaron en esta fecha. Tras el empate, el Juticalpa FC escala al cuarto puesto con 4 puntos y es perseguido por el Ciclón Azul con 3.
Ya en la sexta posición se ubican los Lobos de la UPNFM en el sexto puesto con 2 puntos; los universitarios miden sus fuerzas este domingo ante el Olancho FC. El Victoria es séptimo con 2, Choloma octavo con 1, Platense noveno con 1 y en el décimo lugar, los Potros con 1. Génesis PN se encuentra en el fondo sin unidades.
Tabla de posiciones del torneo Clausura 2026
Tabla acumulada de Liga Nacional y el descenso
Luego del empate 1-1 ante Marathón, el Victoria respira en esta jornada tras alcanzar los 16 puntos. Deja en el fondo de la tabla acumulada al CD Choloma con 12 unidades; los maquileros se enfrentan este domingo al Génesis PN, equipo que roza esa zona del descenso con 18 puntos.