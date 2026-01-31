Tabla en Honduras: Real España sonríe tras tropiezos de Olimpia y Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 3 del torneo Clausura 2026 comenzó este sábado con dos entretenidos duelos entre el Victoria vs. Marathón y el Olimpia vs Juticalpa FC. La tabla de posiciones empieza a moldearse y tras estos encuentros hay movimientos.

El telón se abrió con el cotejo entre el Monstruo Verde frente a la Jaiba Brava. Los subcampeones del fútbol hondureño pasaron apuros y no pudieron ante un complicado equipo de "La Tota" Medina, por lo que terminaron igualando sin goles en La Ceiba.

Más adelante se enfrentaron Olimpia vs Juticalpa FC. Los canecheros nuevamente le dieron pelea al bicampeón y le arrebataron puntos en su casa, el Estadio Nacional; el partido finalizó 2-2 en Tegucigalpa.