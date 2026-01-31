Victoria vs Marathón EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

Victoria y Marathón están empatando 0-0 este sábado en el partido que abre la actividad de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Ceibeño.
El conjunto jaibo ha estado más cerca del gol en un primer tiempo que estuvo movido. El portero argentino Jonathan Rougier, en su debut como titular, ha salvado al Monstruo Verde en un par de ocasiones.
En el minuto 23, Carlos Matute cobró un tiro libre de manera perfecta y Rougier voló para sacar con su mano milagrosa el balón que iba al fondo de la red verdolaga. Uno después, otra intervención clave del guardameta sudamericano para evitar un remate en el área chica.
SIGUE ACÁ EL MINUTO A MINUTO:
Pablo Lavallén sorprendió con varios cambios en su 11 titular. Hace debutar en el arco al portero argentino Jonathan Rougier. También van de inicio Kenny Bodden, Carlos Pérez, Jaylor 'Kalushita' Fernández y Román Rubilio Castillo. El goleador Nicolás Messiniti y Alexy Vega son suplentes.
ALINEACIONES TITULARES:
VICTORIA: 12. Michael Perelló, 8. Kolton Kelly, 3. Óscar Barrios, 4. Elvin Casildo, 23. Geovanny Bueso, 28. Ángel Barrios, 6. Carlos Matute, 20. Roldolfo Espinel, 48. Samuel Card, 43 Juan Carlos García y 19. Yaudel Lahera.
Entrenador: Hernán Medina.
MARATHÓN: 1. Jonathan Rougier, 26. Samuel Elvir, 2. Henry Figueroa, 3. Kenny Bodden, 6. André Orellana, 5. Francisco Martínez, 10. Damin Ramírez, 21. Odin Ramos, 54. Jaylor Fernández, 27. Carlos Pérez y 79. Román Rubilio Castillo.
Entrenador: Pablo Lavallén.
HORA: 5.15 PM.
TRANSMITE: TVC.
ÁRBITRO: Armando Castro.