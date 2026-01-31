Victoria vs Marathón EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

La Ceiba, Honduras.

Victoria y Marathón están empatando 0-0 este sábado en el partido que abre la actividad de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Ceibeño.

El conjunto jaibo ha estado más cerca del gol en un primer tiempo que estuvo movido. El portero argentino Jonathan Rougier, en su debut como titular, ha salvado al Monstruo Verde en un par de ocasiones.

En el minuto 23, Carlos Matute cobró un tiro libre de manera perfecta y Rougier voló para sacar con su mano milagrosa el balón que iba al fondo de la red verdolaga. Uno después, otra intervención clave del guardameta sudamericano para evitar un remate en el área chica.

