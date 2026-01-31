VIDEO: Asaltan negocio de creador de contenido en SPS y narra cómo ocurrió

San Pedro Sula, Honduras

Una cámara de seguridad captó el momento cuando un sejeto encapuchado ingresó al negocio de el creador de contenido hondureño Meldin Sánchez, conocido en redes sociales como “Jefe Capibara” y se lleva varias pertenencias en Guamilito de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

En imágenes se observa cuando el hombre que vestía una camiseta blanca y un jean color azul encapuchado ingresa al establecimiento del local que está ubicado en el barrio Guamilito, entre la 3 y 4 calles, 7 avenida de esta ciudad.

“Es un edificio bastante seguro. No rompieron candados, no quebraron vidrios ni forzaron absolutamente nada”, relató el dueño del local.

Indicó que se percató del hecho al notar irregularidades en el sistema de videovigilancia. “En la mañana, cuando encendí el teléfono, me apareció que la cámara del taller y la de enfrente habían estado apagadas, lo cual me pareció extraño”, explicó.

Tras revisar las grabaciones, confirmó que personas desconocidas ingresaron al inmueble. “Se metieron por la parte de arriba, por una lámina del techo. Luego me di cuenta de que habían quitado tornillos que amarran la lámina a la viga y por ahí lograron entrar”, detalló.

El afectado señaló que al llegar al negocio todo parecía normal, pero una puerta estaba bloqueada. “Llegó la Policía y la DPI, rompieron la puerta del baño y fue cuando encontramos un agujero que conducía al techo”, dijo.

Según el propietario, los delincuentes no lograron llevarse objetos de valor. “No se llevaron nada importante porque por ese lugar no podían sacar un televisor o una computadora. Básicamente buscaban dinero en caja y apenas había unos 200 lempiras”, lamentó.

Finalmente, expresó su preocupación por la situación que viven los comerciantes. “Uno no está ganando como antes, está sobreviviendo. Hay que pagar impuestos altos, sueldos y rentas elevadas”, concluyó.