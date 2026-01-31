Tabla posiciones Liga Española: Barcelona triunfa y se escapa del Real Madrid

Elche, España.

El Barcelona se impuso de manera contundente por 1-3 de visita contra el Elche en partido de la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026, triunfo que consolida a los azulgranas en lo más alto de la tabla de posiciones con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Lamine Yamal se lució en el estadio Martínez Valero, uno de sus mejores encuentros del año, y lideró la victoria del equipo culé. El joven crack marcó el gol del empate luego de que Álvaro Rodríguez, exmadridista, adelantara al Elche.

Luego Yamal participó en el segundo gol de la remontada blaugrana que marcó Ferran Torres tras asistencia de Frenkie de Jong y Lamine asistió en el tercero que firmó el inglés Marcus Rashford.

El Barça de Hansi Flick llega a 55 puntos en el liderato de la clasificación de LaLiga, le saca 4 de diferencia al Real Madrid, segundo con 51 pts.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa juegan temprano el domingo (7.00 AM) en el Santiago Bernabéu frente al Rayo Vallecano, un partido al que llegan los blancos con un golpe moral bajo tras la dolorosa derrota en la Champions League ante el Benfica, obligados al playoffs.