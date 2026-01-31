Olimpia vs. Juticalpa FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde verlo

El Olimpia encara una nueva prueba en la Liga Nacional y este sábado se enfrenta al Juticalpa FC en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Los Albos encaran este duelo con la mirada puesta en el duelo ante el América de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.
El actual bicampeón del fútbol hondureño viene de tropezar ante el Olancho FC (1-1) y antes del juego clave en el torneo de la zona, intentará regresar a la senda del triunfo, para así escalar en la tabla de posiciones de donde son terceros con 4 puntos tras dos jornadas disputadas.
En ese duelo, el Olimpia no pudo pasar del empate ante Olancho, pese a que el equipo de Jhon Jairo se quedó con un jugador menos en el partido. De hecho, los Potros sometieron en el segundo tiempo al "Rey de Copas" y terminaron sacando ese punto en el Juan Ramón Brevé.
“La verdad es que todavía no pienso en América. Hoy le preocupan más a la gente y a los demás. Sabíamos que este momento podía pasar por todo lo que sufrimos en la preparación", dijo Eduardo Espinel en conferencia de prensa tras la igualdad ante Potros.
Y complementó: "El torneo no va a ser fácil, habrá turbulencias, pero no nos vamos a culpar por cosas externas. Cuando toque enfrentar a América, lo haremos con total seriedad”.
Enfrente tiene al Juticalpa FC. El cuadro dirigido por Humberto Rivera comenzó con el pie derecho en el Torneo Clausura 2026 con un triunfo ante el CD Choloma (1-0), sin embargo, para la segunda fecha sufrieron una dura caída ante el Marathón.
Los canecheros fueron goleados por 3-0 en el Estadio Morazán y ahora no le dejarán las cosas fáciles al "León" en el Estadio Nacional de Tegucigalpa; se encuentran ubicados en el quinto lugar con sus 3 unidades.
Hora y dónde ver el Olimpia vs Juticalpa FC
El partido entre el Olimpia vs Juticalpa FC comenzará a partir de las 7:30 PM en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés y será el segundo de la jornada 3 del torneo Clausura 2026. Será transmitido por la señal de Deportes TVC y el minuto a minuto en www.laprensa.hn