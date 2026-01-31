Olimpia vs. Juticalpa FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia encara una nueva prueba en la Liga Nacional y este sábado se enfrenta al Juticalpa FC en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Los Albos encaran este duelo con la mirada puesta en el duelo ante el América de México por la Copa de Campeones de la Concacaf.

El actual bicampeón del fútbol hondureño viene de tropezar ante el Olancho FC (1-1) y antes del juego clave en el torneo de la zona, intentará regresar a la senda del triunfo, para así escalar en la tabla de posiciones de donde son terceros con 4 puntos tras dos jornadas disputadas.

En ese duelo, el Olimpia no pudo pasar del empate ante Olancho, pese a que el equipo de Jhon Jairo se quedó con un jugador menos en el partido. De hecho, los Potros sometieron en el segundo tiempo al "Rey de Copas" y terminaron sacando ese punto en el Juan Ramón Brevé.