Raúl Cáceres explota: cobardía de Platense vs Motagua y ¿qué pasa con Erick Puerto?

“Desde el primer minuto quedamos a deber. Tuvimos posesión, traslado, pero nos costó identificar las fortalezas, esa parte natural. Hay jugadores de buen pie que pudieron haber dado más y no lo hicimos”, expresó el entrenador en conferencia de prensa, visiblemente incómodo por el rendimiento mostrado.

El entrenador de Platense , Raúl Cáceres , realizó una fuerte autocrítica tras la derrota ante Motagua en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 . El DT hondureño dejó en evidencia su preocupación por la falta de carácter y confianza del equipo en este inicio de campeonato.

"Hay un jugador que yo esperé que diera más y es Yoel Castillo, creí que estaba dolido, su paso por Motagua no fue el mejor y lo vi tímido, timorato y hay que esperarlo, a ver para cuándo. Y eso es lo que lamento, que mostremos cobardía", comentó Cáceres.

Estamos esperando la reacción de algunos jugadores que están actualmente jugando y ha costado que ellos se reencuentren con ese nivel. Pero veremos ahora qué pasa, porque hay que tocar las costillas a estos jugadores.

“Esa es la mística del Platense: un equipo alegre, atrevido. Lamentablemente nos está costando volver a esa imagen. Nos estamos presionando nosotros mismos y eso no nos permite soltarnos y jugar”, empezó explicando.

Raúl Cáceres fue claro al señalar que el equipo aún no logra reencontrarse con su identidad histórica.

Sí, por lo mismo, porque esa es la falta de confianza. El primer gol no nos tenía ningún temor, hay que jugarlo y siento que con poco, Motagua nos hizo mucho daño, con poquito. Y estoy caliente porque hoy vi un equipo caído y esa cosa que me tiene caliente, bravo. Pero bueno, tengo que aprender a manejar estos momentos, porque la verdad, no estoy acostumbrado a ver un Platense cobarde.

El nivel de Erick Puerto no es el mejor actualmente, ¿le afectó que no se fuera al extranjero?

Hay que analizarlo con calma. Yo creo que la reacción negativa es normal desde el punto de vista humano, aunque deportivamente no debería pasar porque uno está preparado para todo tipo de momentos. Es un jugador al que todavía le falta recorrido y experiencia para manejarse en este tipo de ambientes. Él sabía que iba a salir y al final no fue así, entonces eso genera frustración. Es una realidad que tiene que enfrentar.

¿Le preocupa esa situación o el momento que atraviesa el jugador?

No lo achaco demasiado. Siempre le veo entrega y entusiasmo. Es cierto que la cuota de gol no está apareciendo, pero también hay que ser conscientes de la presión tan grande que él mismo se está imponiendo. Ya son dos partidos sin anotar, y eso pesa. Hay que darle tiempo, acompañarlo y manejarlo con mucho análisis y tranquilidad.

Hoy quise hacer una prueba con él y reafirmo mi decisión: no está para 90 minutos. Sé que esta decisión ha incomodado a muchos aficionados del Platense, pero hay que llevarlo de la mejor manera. Le vamos a dar la dosis justa que le sirva, porque es muy joven para cargar con todo el peso del ataque del equipo.

Como técnico hondureño, ¿qué opinión le merece la decisión de la Federación de presentar un director deportivo español? ¿Cree que es momento de apostar por técnicos nacionales?

La decisión ya está tomada por las autoridades y hay que apoyarla. Ojalá sea la mejor. No quisiera adelantar criterios antes de ver si el proyecto funciona. Nuestra idiosincrasia es importante y hay que entenderla bien. Si se apuesta por un perfil europeo, esperamos que dé resultados.

Si la Federación lo llamara para integrar un cuerpo técnico de la Selección Nacional, ¿aceptaría?

Por ahora no, estoy tiene en esto. Estoy concentrado en mi trabajo actual. Creo que hay que dar pasos prudentes. Pero sí estoy convencido de que en el país hay recurso humano que merece oportunidades. A veces buscamos afuera y dejamos lo nuestro en casa. Falta credibilidad, quizá por culpa nuestra misma como gremio, porque no nos unimos para exigir esas oportunidades.

Como país estamos sedientos de un cambio estructural en la Federación. El fútbol no se hace desde una computadora ni desde un PowerPoint; se hace en la cancha, entrenando, trabajando con los jugadores. Espero que este proyecto venga con buenas ideas, con conocimiento del medio y con la gente adecuada.

¿Ya cerró el mercado de fichajes o se esperan más incorporaciones?

El mercado ya está cerrado. Ahora esperamos la recuperación de Solano, que será muy importante para el equipo. Es un jugador de gran calidad, aunque viene con poca continuidad, pero con buena actitud. Además, se está cerrando la incorporación de un delantero nacional. Esperamos que ellos puedan llenar ese vacío que hoy se siente dentro del plantel.