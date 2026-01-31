Estuvo en Selección y sorprende con cambio: nuevo equipo en inesperado deporte

Futbolista hondureño sorprende al confirmar que ahora juega en otro deporte y para un equipo profesional del mismo.
Luego de su paso por el extranjero, el jugador hondreno regreso al país y ahora practicara inesperado deporte.
Hablamos del exjugador del Motagua y Juticalpa FC: Enrique Facussé. El portero confirmó en redes sociales que practicará un nuevo deporte tras su paso en el extranjero como legionario.
El guardameta tuvo su paso por la Liga Nacional de Honduras y luego dio el salto al fútbol de Colombia y Estados Unidos.
Sin embargo, regresó a suelo catracho y ahora practicará un nuevo deporte. Actualmente el nacido en Tegucigalpa cuenta con 27 años de edad.
Su último equipo fue el Westchester SC de la USL League One, la tercera división de Estados Unidos.
"Quique" Facussé fue anunciado como nuevo jugador de Jaguares en el Torneo Élite Nacional de baloncesto.
El portero formado en Motagua lo comunicó en sus redes sociales y aclaró a ICN: "No estoy dejando los guantes, es por el momento. Estoy emprendiendo unas cositas, todavía no he firmado mi nuevo contrato en el fútbol, entonces por mientras estoy ayudando a la Liga".
"Quique" apoya a su hermano en este deporte y lo ha jugado en muchas oportunidades: "Es un sueño hecho realidad, la verdad es que hace ocho o nueve años, tuvimos la oportunidad de jugar juntos, pero se quedó corto", expresó a ICN.
El torneo de baloncesto se desarrolló en el Nacional de Ingenieros Coliseum de la ciudad de Tegucigalpa este viernes y sábado 30 y 31 de enero.
El guardameta catracho aclaró que no se retira, pero que de momento está apoyando el baloncesto en el país.
Cabe recordar que hace unos años estuvo con la Selección de Honduras y en los Juegos Panamericanos.
Su formación como portero comenzó a destacar a nivel amateur defendiendo a la Universidad de Kentucky.
Incluso, en 2019 tuvo la oportunidad de entrenar para Orlando City de la MLS en un campamento, pero nunca se dio su fichaje.
En 2022, Facussé sorprendió al fichar en Honduras y se unió al Motagua (2022-2024). En la Liga Nacional de Honduras también formó parte del Juticalpa FC.
Facussé ha sido seleccionado nacional en las categorías Sub-21, Sub-23 y a nivel mayor.
Además, en 2024 militó en el Internacional Palmira de la segunda división de Colombia.
Asimismo, Enrique Facussé también ha incursionado como modelo para revistas nacionales. Ha aparecido en diversas portadas de la farándula hondureña y su imagen ha estado vinculada con el deporte.
Su pareja sentimental es la reconocida modelo hondureña radicada en Estados Unidos, Haley Amaya.