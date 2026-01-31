De 'Heated Rivalry' a lo nuevo de 'Bridgerton': las series que llegan en febrero

'HEATED RIVALRY' (HBO Max, 13 de febrero)



Convertida en uno de los fenómenos televisivos del año gracias al empuje de miles de fans en internet, esta serie canadiense de bajo presupuesto llega al resto del mundo con una historia de amor, hockey y secretos.Protagonizada por los actores Hudson Williams y Connor Storrie, la ficción narra la relación escondida entre dos estrellas rivales del hockey sobre hielo que mantienen un romance durante casi una década.Basada en una novela romántica de Rachel Reid, la serie aborda el amor, la negación y el autodescubrimiento, así como las dificultades de vivir abiertamente la homosexualidad en el deporte de élite. Su éxito ya le ha asegurado una segunda temporada.La serie llega el 6 de febrero a todos los países que tienen HBO Max en Latinoamérica, salvo a Brasil que llega el 13.