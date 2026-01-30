"No habrá saltos abruptos en el tipo de cambio": Roberto Lagos, presidente del BCH

Economista formado en Estados Unidos y candidato a doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Lagos llegó al cargo con el respaldo directo del Ejecutivo y bajo la expectativa de recomponer la gobernanza de una institución clave para la estabilidad monetaria y cambiaria.En entrevista exclusiva con LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, el nuevo titular del BCH reconoció que los primeros meses de su gestión estarán marcados por la falta de información heredada del Gobierno de Xiomara Castro. “No tuvimos transición. Estos próximos tres o cuatro meses nos van a servir para entender el estado de todo y ver qué reformas se requieren”, afirmó.Asimismo, advirtió que advierte que las decisiones en política monetaria y crediticia no serán inmediatas, sino producto de un proceso de revisión técnica y coordinación con el gabinete económico.Fuentes revelaron a este medio que durante el viaje del entonces presidente electo Nasry Asfura a Washington, Estados Unidos, representantes de organismos multilaterales y del Gobierno de Estados Unidos sugirieron incluir a Lagos en el gabinete económico como un perfil técnico capaz de aportar a la relación con los socios internacionales y a la agenda de reformas.En la entrevista con este medio, Lagos aseguró que "jamás el Banco Central va a mantener una postura cambiaria que ponga en riesgo al país. Se garantiza que no habrá cambios abruptos”.Delimitó el rol del BCH como garante de la estabilidad y no como motor directo del crecimiento, una tarea que, subrayó, “es de muchos actores, no de uno solo”.Este medio consultó a Lagos si mantendrá su salario, el cual rondaría los 270,000 lempiras mensuales, tomando en cuenta que la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/economia/honduras-gobierno-directores-bch-ajuste-salarial-FJ17783107" target="_blank">expresidenta del BCH, Rebeca Santos, optó por reducir el suyo a la mitad</a>. Al respecto, el funcionario señaló que aún no ha tomado una decisión sobre ese tema. A continuación la entrevista completa.