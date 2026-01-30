"No habrá saltos abruptos en el tipo de cambio": Roberto Lagos, presidente del BCH

Tegucigalpa, Honduras.

Sin transición y con un gabinete económico aún incompleto, Roberto Fernando Lagos Mondragón, de 42 años, asumió la presidencia del Banco Central de Honduras (BCH) en uno de los momentos más sensibles para la política económica del país.

Economista formado en Estados Unidos y candidato a doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Lagos llegó al cargo con el respaldo directo del Ejecutivo y bajo la expectativa de recomponer la gobernanza de una institución clave para la estabilidad monetaria y cambiaria. En entrevista exclusiva con LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, el nuevo titular del BCH reconoció que los primeros meses de su gestión estarán marcados por la falta de información heredada del Gobierno de Xiomara Castro. "No tuvimos transición. Estos próximos tres o cuatro meses nos van a servir para entender el estado de todo y ver qué reformas se requieren", afirmó. Asimismo, advirtió que advierte que las decisiones en política monetaria y crediticia no serán inmediatas, sino producto de un proceso de revisión técnica y coordinación con el gabinete económico. Fuentes revelaron a este medio que durante el viaje del entonces presidente electo Nasry Asfura a Washington, Estados Unidos, representantes de organismos multilaterales y del Gobierno de Estados Unidos sugirieron incluir a Lagos en el gabinete económico como un perfil técnico capaz de aportar a la relación con los socios internacionales y a la agenda de reformas. En la entrevista con este medio, Lagos aseguró que "jamás el Banco Central va a mantener una postura cambiaria que ponga en riesgo al país. Se garantiza que no habrá cambios abruptos". Delimitó el rol del BCH como garante de la estabilidad y no como motor directo del crecimiento, una tarea que, subrayó, "es de muchos actores, no de uno solo". Este medio consultó a Lagos si mantendrá su salario, el cual rondaría los 270,000 lempiras mensuales, tomando en cuenta que la expresidenta del BCH, Rebeca Santos, optó por reducir el suyo a la mitad. Al respecto, el funcionario señaló que aún no ha tomado una decisión sobre ese tema. A continuación la entrevista completa.

¿Qué lo convenció de aceptar este cargo considerando que es uno de los puestos sensibles para la estabilidad económica del país? Bueno, en primer lugar, el objetivo es apoyar al país y en principio al Banco Central, contribuir a que el Banco Central recupere su gobernanza. Entonces, este es un puesto el cual yo lo tomo con toda la humildad. Siempre voy pidiendo la sabiduría para tomar las decisiones correctas. El presidente me llamó para ver si aceptaba el reto y eso fue algo que medité y pensé. Sabe, yo estoy sacrificando mi vida en Estados Unidos. La gente pensará que no es un sacrificio, pero lo hago por mi país y lo voy a hacer por un tiempo delimitado, cuando haya pasado ese tiempo, me podré ir tranquilo sabiendo que intenté colaborar, pero no bajo la perspectiva de tratar de mantenerme en estos cargos de forma permanente. ¿Cuáles son sus trabajos inmediatos? ¿Qué está haciendo desde ya, Roberto? En este momento me encuentro tratando de diseñar una estrategia de transición para entender el estatus de todo. Pero recuerde lo siguiente, y eso es lo que quiero dejar claro. En este momento existen un montón de elementos prioritarios y urgentes que estamos tratando como gabinete económico, de forma coordinada con el ministro de Finanzas. ¿Cuáles son sus tres prioridades más urgentes para la política monetaria y crediticia en el corto plazo? Yo no pondría como temas prioritarios la política monetaria y crediticia en el corto plazo, porque nosotros no tuvimos transición. Entonces, al no tener transición, estos próximos meses, tres o cuatro meses, nos van a servir para entender el estado de todo y para ver qué reformas se requieren para poder impactar con buenas decisiones en política monetaria y crediticia. O sea, esto no va a ser un proceso inmediato, esto tiene que darse, es decir, identificar, ver los datos, revisar con los equipos, para poder ahora definir los temas prioritarios que sí estamos viendo.

Entonces, ¿cuáles son esos temas que considera prioritarios a corto plazo? En primer lugar, el retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En segundo lugar, el tema de traer de vuelta al Tesoro Americano como contraparte relevante para nuestro país en los temas de asistencia técnica para el tema fiscal, para el tema monetario y para el tema de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Entonces, estamos iniciando ese proceso de traer al Tesoro Americano de vuelta para su acompañamiento, porque Estados Unidos, tal como lo ha dicho el presidente, es un actor clave. El tercer punto es tratar de tener un proceso exitoso de la negociación de los aranceles para estar a la par de Guatemala y El Salvador. Y pienso que ese tema es de suma importancia antes de ponernos a hablar del tema monetario y crediticio, porque nos está afectando los temas de nuestras exportaciones y transacciones de inversiones. Eso nos quita competitividad. El quinto tema es el tema de Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Se viene la evaluación de Gafi. Si nosotros no aprobamos la evaluación de Gafi, entonces entraremos en la lista gris y eso tendrá un impacto sobre las tasas de interés. Adicionalmente, y eso no me toca a mí decirlo, pero expresando lo que dijo el ministro de Finanzas (Emilio Hércules), toca definitivamente a la Secretaría de Finanzas encargarse de todo el proceso de reducción del gasto. Entonces, estamos trabajando de forma coordinada en todos estos pasos para poder salir adelante. Específicamente, es un tema de gabinete económico. ¿Qué otros puntos están pendientes? El presidente tiene que terminar de nombrar a las autoridades de la CNBS para empezar a formar los equipos de trabajo para el tema de Gafi. Luego, después de eso, se viene el tema de la visita del Fondo Monetario para la cuarta y la quinta revisión. Entonces, ahí vamos a definir metas, vamos a definir cuál va a ser la estrategia de trabajo para los próximos meses. El sexto punto de trabajo son las reuniones con los multilaterales para definir cómo vamos en el avance de la definición de los programas y proyectos prioritarios. Yo sé que de repente la gente está enfocada en la parte crediticia y cambiaria, pero hay un montón de prioridades en este momento que nos van a garantizar la atracción de inversiones, que deben ser y son prioritarias, y de las cuales se está trabajando de forma coordinada. Pero hablemos de la parte cambiaria y monetaria... Es que tenemos una idea equivocada de que el Banco Central es el encargado de generar crecimiento económico. Es una visión equivocada. ¿Quién se encarga de generar el crecimiento económico? Son las reformas que se hacen para atracción de inversiones, las reformas que se hacen para facilitar el comercio, las reformas que se hacen para mejorar todos los temas de incremento de la productividad. Esas reformas son las que permiten que el Banco Central, que de lo único que se encarga, obviamente, es del control de la inflación y de la estabilidad monetaria y cambiaria. Pero lo que vamos a generar acá son estudios que nos permitan, con toda la institucionalidad del BCH, identificar qué áreas de mejora se pueden realizar. Entonces, vamos a hacer un cambio a la manera en que se hacen los estudios en el Banco Central, de manera tal que den recomendaciones de política pública, tratando de identificar qué cosas adicionales podemos hacer, qué recomendaciones en los temas tributarios y en los temas de regulación son importantes para poder dar mejor información a las autoridades y que esto se tome en cuenta para su implementación. Por eso, el Banco Central está encargado de la estabilidad, sí, pero el Banco Central no es un banco de crecimiento. El Banco Central lo que hace es medir la actividad económica para brindar las recomendaciones y, obviamente, si hay choques externos, toma las medidas utilizando sus instrumentos en el corto plazo.

¿Qué nos espera en el tema cambiario? El tipo de cambio es definido por oferta y demanda. Con esto no estoy diciendo que no haya que garantizar que no existan saltos abruptos en el tipo de cambio. Como somos un país dependiente de remesas y de inversiones extranjeras directas, en la medida que vayamos teniendo más inversiones extranjeras, los dólares van a venir a la economía. En la medida que tengamos mejores productos, también vamos a ponerle menos presión a los dólares. ¿Cuál es mi objetivo? Cuidar la acumulación de reservas. ¿Por qué es importante cuidar la acumulación de reservas? Porque si yo tengo un tipo de cambio que no obedece a la realidad del país, pongo en riesgo las reservas, y eso tiene impacto sobre las tasas de interés y sobre el manejo de la deuda del país. Eso puede tener repercusiones aún más profundas para la economía. Jamás el Banco Central va a mantener una postura cambiaria que ponga en riesgo al país. Se garantiza que no habrá saltos abruptos. Entonces, esa es la visión que tenemos. Lo que hizo el gobierno anterior se me olvidó el día que tomé posesión. Otros temas que impactan de manera directa en la población es la inflación y la devaluación de la moneda... Con el tema de inflación, tenemos que entender si es causada por fenómenos monetarios o por falta de competencia. Si es monetario, es labor del Banco Central. Si es por monopolios o estructuras de mercado incorrectas, eso le compete a los entes reguladores. El Banco Central tratará de identificar por qué los precios están elevados y, si es por tema monetario, hacer el ajuste. Con el tema cambiario, esa es una discusión que tendremos con el Fondo Monetario. Se debe revisar el mecanismo de asignación de divisas para que tenga los menores costos para las empresas y para las personas que demandan dólares. ¿Qué expectativas hay con la quinta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)? El ministro de Finanzas ya comunicó que tenemos la primera visita y en base a eso se estará informando como autoridades. Esa es competencia del ministro de Finanzas como coordinador del gabinete. El regreso de Honduras al Ciadi suele interpretarse como una señal a los inversionistas internacionales. ¿Qué impacto espera que tenga esta decisión en el flujo de inversión extranjera? El Ciadi es una instancia relevante porque permite conciliar. Si Honduras sale del Ciadi, las demandas siguen vigentes. Es mejor retornar y tratar de conciliar para que esas demandas no tengan que ser pagadas por el Estado. Las reglas claras reducen el riesgo país y atraen inversiones. Si lo volvemos a entrevistar dentro de dos años, ¿qué le gustaría poder decir que logró al frente del Banco Central? Lo que más me encantaría es que el Banco Central tenga una gobernanza fuerte, sólida, y que sea un órgano totalmente independiente. ¿Qué puede esperar la gente de Roberto Lagos como presidente del BCH? Soy un tipo humilde, cristiano, creo en Dios y pongo todo en sus manos. Estoy aquí para contribuir y trabajar duro por el país y el bienestar de todos desde esta trinchera. No me gusta estar en redes sociales, prefiero concentrarme en trabajar. Hay que responder con trabajo. ¿A qué se debió la decisión de retirarse de las redes sociales? Si de repente tomé la decisión de no interactuar en redes sociales es porque realmente, se lo digo, no tengo el tiempo para interactuar. Son demasiados los temas prioritarios que tenemos en este momento, entonces no me queda tiempo ni de ver redes sociales desde que inicié el cargo.